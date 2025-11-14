Language
    बलरामपुर में SSB और पुलिस टीम ने मकान से बरामद किया विस्फोटक, जुलाई 2023 में हुआ था धमाका

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    बलरामपुर में SSB और पुलिस टीम ने एक मकान से विस्फोटक बरामद किया, जहाँ जुलाई 2023 में धमाका हुआ था। अजमेर से मिले बारूद की जाँच फोरेंसिक टीम करेगी। विस्फोटक की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सशस्त्र सीमा बल व पुलिस का जांच अभियान जारी है। संयुक्त टीम ने गुरुवार को हरैया सतघरवा के गुगौली कला नई बाजार में ईंट-भट्ठे के सामने एक मकान से एक किग्रा विस्फोटक बरामद किया है। विस्फोटक बरामदगी होने पर पुलिस ने गृहस्वामी अजमेर को हिरासत में ले लिया है। इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं हैं। हालांकि पुलिस शुक्रवार को संदिग्ध विस्फोटक का परीक्षण होने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की बात कह रही है।

    गुगौली कला नई बाजार में गुरुवार को एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम आ धमकी, जिससे ग्रामीणों में कौतूहल रहा। संयुक्त टीम ने अजमेर के घर पड़ताल की, तो एक किग्रा विस्फोटक बरामद किया गया। बताया गया कि अजमेर पटाखा का कारोबार करता है। बरामद विस्फोटक की जांच में टीम जुट गई है।

    सवा दो वर्ष पहले हुआ था धमाका

    जुलाई 2023 में गुगौली कला बाजार में हुए धमाके ने ग्रामीणों के साथ पुलिस की भी नींद उड़ा दी थी। हरैया थाना से करीब 700 मीटर दूर गुगौली कला में अजमेर के बेटे मोहम्मद आरिफ उर्फ गुड्डू धुनिया के घर के पीछे बना शौचालय चालू अवस्था में नहीं था। शौचालय के बगल थोड़ी दूरी पर बने गड्ढे में विस्फोट हुआ था। विस्फोट से शौचालय के परखच्चे उड़ गए थे। पास में रखा टिन शेड कटकर 400 मीटर दूर आम के पेड़ में जा घुसा था।

    शौचालय के दक्षिणी छोर पर स्थित राजेंद्र बहादुर सिंह की दीवार भी भरभरा कर गिर गई थी। उत्तरी छोर पर परिषदीय विद्यालय के शौचालय व किचन के दरवाजे झटके से खुल गए। यहां तक कि आरिफ के घर के निकट बने सत्संग आश्रम के दरवाजे भी हिल गए थे। धमाके के बाद आरिफ का परिवार घर छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरिफ व अजमेर के विरुद्ध बिना अनुमति विस्फोटक पदार्थ रखने का मामला दर्ज किया था।

     

    -अजमेर के घर से बरामद बारूद का शुक्रवार को फोरेंसिक टीम द्वारा परीक्षण कराया जाएगा। विस्फोटक की पुष्टि होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

    -अनिल सिंह, प्रभारी निरीक्षक।