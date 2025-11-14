बलरामपुर में SSB और पुलिस टीम ने मकान से बरामद किया विस्फोटक, जुलाई 2023 में हुआ था धमाका

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सशस्त्र सीमा बल व पुलिस का जांच अभियान जारी है। संयुक्त टीम ने गुरुवार को हरैया सतघरवा के गुगौली कला नई बाजार में ईंट-भट्ठे के सामने एक मकान से एक किग्रा विस्फोटक बरामद किया है। विस्फोटक बरामदगी होने पर पुलिस ने गृहस्वामी अजमेर को हिरासत में ले लिया है। इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं हैं। हालांकि पुलिस शुक्रवार को संदिग्ध विस्फोटक का परीक्षण होने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की बात कह रही है।

गुगौली कला नई बाजार में गुरुवार को एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम आ धमकी, जिससे ग्रामीणों में कौतूहल रहा। संयुक्त टीम ने अजमेर के घर पड़ताल की, तो एक किग्रा विस्फोटक बरामद किया गया। बताया गया कि अजमेर पटाखा का कारोबार करता है। बरामद विस्फोटक की जांच में टीम जुट गई है।