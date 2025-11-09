बलरामपुुर के मेमोरियल अस्पताल में पहली स्पाइन सर्जरी सफल, फिर से उठ-बैठ सकेंगी रूबी
बलरामपुर के जिला मेमोरियल अस्पताल में आर्थो सर्जरी की सुविधा मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। हाल ही में, अस्पताल में पहली बार स्पाइन सर्जरी की गई, जिसमें डॉ. उमेश कुशवाहा ने रूबी नामक एक 17 वर्षीय लड़की की रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन किया। सीढ़ियों से गिरने के कारण रूबी की हड्डी टूट गई थी, लेकिन अब वह स्वस्थ है।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। जिला मेमोरियल अस्पताल में होने वाली आर्थो सर्जरी मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। छोटे-बड़े आपरेशन के साथ ही यहां एक रुपये के पर्चे पर अब स्पाइन सर्जरी भी शुरू हो गई है।
शनिवार को अस्पताल में तैनात आर्थो सर्जन डा. उमेश कुशवाहा ने शिवपुरा निवासी पप्पू की 17 वर्षीया पुत्री रूबी की रीढ़ की हड्डी का आपरेशन किया। सफल आपरेशन के बाद वह सर्जिकल वार्ड में भर्ती है। अब रूबी फिर से पहले की तरह आराम से उठ-बैठ सकेगी।
पप्पू ने बताया कि चार दिन पहले उनकी बेटी रूबी सीढ़ियों से गिर गई थी। इस कारण उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वह उठने-बैठने में असमर्थ थी और जानलेवा दर्द से कराह रही थी। मल-मूत्र भी बंद हो गया था। रिश्तेदारों की सलाह पर वह बेटी को लेकर जिला मेमोरियल अस्पताल पहुंचे।
यहां आर्थो सर्जन ने जांच कराई तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूटी है। साथ ही स्पाइनल काड दब जाने के कारण मल-मूत्र बंद हो गया है। आपरेशन करना पड़ेगा। चिकित्सक की सलाह पर बेटी का आपरेशन कराया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है।
मुख्य चिकित्साधीक्षक डा. शारदा रंजन ने बताया कि इससे पूर्व आर्थो सर्जन डा. उमेश कुशवाहा व डा. पंकज वर्मा कूल्हा प्रत्यारोपण भी कर चुके हैं। पहला रीढ़ की हड्डी का सफल आपरेशन किया है। यह मरीजों के लिए सुखद संकेत है।
