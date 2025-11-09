बलरामपुुर के मेमोरियल अस्पताल में पहली स्पाइन सर्जरी सफल, फिर से उठ-बैठ सकेंगी रूबी

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। जिला मेमोरियल अस्पताल में होने वाली आर्थो सर्जरी मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। छोटे-बड़े आपरेशन के साथ ही यहां एक रुपये के पर्चे पर अब स्पाइन सर्जरी भी शुरू हो गई है। शनिवार को अस्पताल में तैनात आर्थो सर्जन डा. उमेश कुशवाहा ने शिवपुरा निवासी पप्पू की 17 वर्षीया पुत्री रूबी की रीढ़ की हड्डी का आपरेशन किया। सफल आपरेशन के बाद वह सर्जिकल वार्ड में भर्ती है। अब रूबी फिर से पहले की तरह आराम से उठ-बैठ सकेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पप्पू ने बताया कि चार दिन पहले उनकी बेटी रूबी सीढ़ियों से गिर गई थी। इस कारण उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वह उठने-बैठने में असमर्थ थी और जानलेवा दर्द से कराह रही थी। मल-मूत्र भी बंद हो गया था। रिश्तेदारों की सलाह पर वह बेटी को लेकर जिला मेमोरियल अस्पताल पहुंचे।

यहां आर्थो सर्जन ने जांच कराई तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूटी है। साथ ही स्पाइनल काड दब जाने के कारण मल-मूत्र बंद हो गया है। आपरेशन करना पड़ेगा। चिकित्सक की सलाह पर बेटी का आपरेशन कराया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है।