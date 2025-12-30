जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ट्रैक्टर अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर अथवा उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों को खेती के कार्यों में सहूलियत मिलेगी और उत्पादन लागत में भी कमी आएगी।

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। इच्छुक किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टलhttps://agriculture.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे तथा अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। समिति किसानों की पात्रता, दस्तावेजों की सत्यता और योजना की शर्तों के अनुरूप जांच कर पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का चयन करेगी।