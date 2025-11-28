SIR In UP: बीएलओ के साथ जाकर डीएम ने किया लोगों से संवाद, मतदाता प्रपत्र की दी जानकारी

जागरण संवाददाता, बलिया। मतदाता गणना प्रपत्रों को शत-प्रतिशत जमा कराने के लिए डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को विभिन्न बूथों का निरीक्षण किए। डीएम ने बीएलओ के साथ घर-घर जाकर लोगों से संवाद भी किया। उन्होंने बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर मतदाता तक पहुंचकर गणना प्रपत्र समय से भरकर तहसील में जमा करें। बूथ नंबर 149 और 150 की बीएलओ ऊषा देवी, रेखा पांडेय एवं सुपरवाइजर को डीएम ने निर्देशित किया कि घर-घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सदर विधान सभा क्षेत्र के बूथ नंबर 143 पर भी डीएम ने बीएलओ को सख्त निर्देश दिया कि मतदाताओं को फार्म नहीं जमा करने पर मतदाता सूची से नाम कटने के लिए जागरुक करें। निरीक्षण के दौरान डीएम स्वयं उन घरों तक गए जहां लोग गणना प्रपत्र भरकर नहीं दे रहे थे। उन्होंने लोगों से बातचीत कर उन्हें प्रक्रिया की जानकारी दी और फार्म भरने के लिए प्रेरित किया। वार्ड नंबर 12 के सभासद को निर्देश दिया गया कि वह खुद आगे बढ़कर लोगों को जागरूक करें।

ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस की देखी सुरक्षा व्यवस्था

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर गुरुवार को डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के गोदामों में डीएम ने सुरक्षा और प्रबंधन की स्थिति का जायज़ा लिया।