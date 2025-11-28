SIR In UP: बीएलओ के साथ जाकर डीएम ने किया लोगों से संवाद, मतदाता प्रपत्र की दी जानकारी
उत्तर प्रदेश में, जिलाधिकारी ने बीएलओ के साथ मिलकर नागरिकों से बातचीत की और उन्हें मतदाता प्रपत्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को प्रपत्र भरने की प्रक्रिया समझाई। डीएम ने नागरिकों से चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया और निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, बलिया। मतदाता गणना प्रपत्रों को शत-प्रतिशत जमा कराने के लिए डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को विभिन्न बूथों का निरीक्षण किए। डीएम ने बीएलओ के साथ घर-घर जाकर लोगों से संवाद भी किया। उन्होंने बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर मतदाता तक पहुंचकर गणना प्रपत्र समय से भरकर तहसील में जमा करें। बूथ नंबर 149 और 150 की बीएलओ ऊषा देवी, रेखा पांडेय एवं सुपरवाइजर को डीएम ने निर्देशित किया कि घर-घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करें।
सदर विधान सभा क्षेत्र के बूथ नंबर 143 पर भी डीएम ने बीएलओ को सख्त निर्देश दिया कि मतदाताओं को फार्म नहीं जमा करने पर मतदाता सूची से नाम कटने के लिए जागरुक करें। निरीक्षण के दौरान डीएम स्वयं उन घरों तक गए जहां लोग गणना प्रपत्र भरकर नहीं दे रहे थे। उन्होंने लोगों से बातचीत कर उन्हें प्रक्रिया की जानकारी दी और फार्म भरने के लिए प्रेरित किया। वार्ड नंबर 12 के सभासद को निर्देश दिया गया कि वह खुद आगे बढ़कर लोगों को जागरूक करें।
ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस की देखी सुरक्षा व्यवस्था
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर गुरुवार को डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के गोदामों में डीएम ने सुरक्षा और प्रबंधन की स्थिति का जायज़ा लिया।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने वेयरहाउस की सुरक्षा की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं।
गणना प्रपत्र वितरण में लापरवाही पर बीएलओ से मांगा स्पष्टीकरण
अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष पुनरीक्षण को लेकर डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में पुनरीक्षण से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा करते हुए डीएम ने संबंधित को निर्देश दिए। इसमें बीएलओ द्वारा मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का वितरण, प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की स्थिति, डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ का विवरण, बुक-ए- काल विद बीएलओ के निस्तारण की स्थिति और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संबंधित सूचनाएं शामिल रहीं।
इसके अलावा विधानसभावार बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के नियुक्ति की स्थिति, मतदेय स्थलों के संभवित पुनर्गठन, वाराणसी खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन के दौरान प्राप्त फार्मों की समीक्षा पर भी चर्चा की गई। बूथ नंबर 127 के बीएलओ शैलेश कुमार की गणना प्रपत्र वितरण में लापरवाही पाए जाने पर डीमए ने स्पष्टीकरण तलब किया। एडीएम अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारी और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
सीडीओ ने बैरिया में की प्रगति की समीक्षासीडीओ ओजस्वी राज ने गुरुवार को बैरिया तहसील में एसआइआर के प्रगति की समीक्षा की। मतदाताओं के फार्म संग्रहण का कार्य सर्वाधिक हुआ। उन्होंने बताया कि अभियान में पंचायत, राजस्व, विकास, सप्लाई, महिला एवं बाल कल्याण, स्वयं सहायता समूह, सफ़ाई कर्मी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी पूर्ण मनोयोग से लगे है। सीडीओ ने लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले बीएलओ को कठोर चेतावनी की चेतावनी भी दी।
