टेंट कारोबारी की हत्या के मामले में सगे भाई समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, कुर्सियों पर लगे कवर के रंग को लेकर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, बलिया। हल्दी क्षेत्र के मझौवा गांव में हुई टेंट कारोबारी की हत्या करके शव को छिपाने के मामले में पुलिस ने दो भाइयों समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। मामला 22 नवंबर का है। मृतक टेंट कारोबारी परसिया निवासी अजीत कुमार सिंह उर्फ बोधा मझौवा स्थित अनीश कुमार सिंह के बहन की शादी में टेंट लगाने गए थे।

