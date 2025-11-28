Language
    टेंट कारोबारी की हत्या के मामले में सगे भाई समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, कुर्सियों पर लगे कवर के रंग को लेकर हुआ था विवाद

    By Baliya Photographer Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:24 AM (IST)

    बलिया के हल्दी क्षेत्र में टेंट कारोबारी अजीत कुमार सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक, मझौवा गांव में एक शादी समारोह में टेंट लगाने गया था, जहाँ कुर्सियों के कवर के रंग को लेकर विवाद में उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बलिया। हल्दी क्षेत्र के मझौवा गांव में हुई टेंट कारोबारी की हत्या करके शव को छिपाने के मामले में पुलिस ने दो भाइयों समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। मामला 22 नवंबर का है। मृतक टेंट कारोबारी परसिया निवासी अजीत कुमार सिंह उर्फ बोधा मझौवा स्थित अनीश कुमार सिंह के बहन की शादी में टेंट लगाने गए थे।

    आरोप है कि रात्रि में करीब एक बजे कुर्सियों पर लगे कवर के रंग बदलने को लेकर विवाद हो गया जिसमें आरोपितों ने टेंट कारोबारी की पीटकर हत्या कर दी। उसके शव को बाइक के साथ पैर बांधकर गंगापुर घाट पर नदी में फेंक दिया।

    इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई चंदन कुमार सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी। प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह की टीम ने शांति नगर तिराहे से वसुधरपाह जाने वाले मार्ग पर छापेमारी करते हुए मझौवा निवासी पीयूष कुमार सिंह उर्फ मनोज के साथ अनीष कुमार सिंह उर्फ गोलू और उसके भाई अंकुर सिंह को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में न्यायालय चालान कर दिया।