बलिया: रेलवे ट्रैक के पास मिला अज्ञात युवती का शव, हत्या की आशंका
बलिया के बकुलहा रेलवे स्टेशन के पास एक विवाहिता का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। पुलिस को हत्या की आशंका है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और फारेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है।
जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। चांद दियर चौकी अंतर्गत बकुलहा रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में लगभग 30 वर्षीय विवाहिता का शव पाया गया। यह शव शौच के लिए रेलवे लाइन किनारे गए लोगों ने देखा और इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी।
मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर बैरिया थाने लाई और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। फिलहाल मृतका की पहचान और उसके गांव का पता नहीं चल सका है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया युवती की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंकने का अंदेशा जताया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. ओमवीर सिंह व बैरिया सर्कल के सभी थानों के थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी और घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने मामले की तेजी और सूक्ष्मता से जांच करने के निर्देश दिए। फारेंसिक टीम समेत अन्य टीमों को मौके पर भेजा गया।
युवती की पहचान करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत की वास्तविक वजह पता लगाने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
