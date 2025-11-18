बलिया: रेलवे ट्रैक के पास मिला अज्ञात युवती का शव, हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। चांद दियर चौकी अंतर्गत बकुलहा रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में लगभग 30 वर्षीय विवाहिता का शव पाया गया। यह शव शौच के लिए रेलवे लाइन किनारे गए लोगों ने देखा और इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर बैरिया थाने लाई और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। फिलहाल मृतका की पहचान और उसके गांव का पता नहीं चल सका है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया युवती की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंकने का अंदेशा जताया जा रहा है।