Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बलिया के सुखपुरा में शिव मंदिर से शिवलिंग सह‍ित मां दुर्गा के आभूषण तक चुरा ले गए चोर

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:35 PM (IST)

    बलिया के सुखपुरा में दो मंदिरों में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने बुढ़वा शिव मंदिर से ढाई किलो चांदी की परत लगी शिवलिंग और मां दुर्गा के आभूषण चु ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बल‍िया में चोर चांदी के परत वाले श‍िवल‍िंंग सह‍ित मंदि‍र से दुर्गा के आभूषण तक चुका ले गए।

    जागरण संवाददाता, बलिया। बेरुआरबारी क्षेत्र के सुखपुरा कस्बे में रविवार रात को दो मंदिरों में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने प्रसिद्ध बुढ़वा शिव मंदिर से ढाई किलो चांदी की परत लगी शिवलिंग और मां दुर्गा के आभूषण चुरा लिए। इसके अलावा, एक अन्य शिवालय से दानपेटी भी चोर अपने साथ ले गए।

    सोमवार को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि थाना द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि चोरों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर, क्षेत्राधिकारी उस्मान और प्रभारी निरीक्षक सुशील दुबे अपनी टीम के साथ मौके पर तैनात हैं।

    shivling1

    स्थानीय निवासियों ने इस चोरी की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में इस प्रकार की चोरी से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और इससे क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल उठता है। चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

    पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और आसपास के क्षेत्रों में चोरों की तलाश के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं।

    मंदिरों में चोरी की यह घटना न केवल धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाती है, बल्कि समाज में भय का वातावरण भी बनाती है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे और चोरों को शीघ्र पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

    इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और स्थानीय लोगों ने पुलिस से अधिक सतर्कता की अपेक्षा की है। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द ही इस मामले में प्रगति करेगी और चोरों को पकड़ने में सफल होगी। 