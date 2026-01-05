जागरण संवाददाता, बलिया। बेरुआरबारी क्षेत्र के सुखपुरा कस्बे में रविवार रात को दो मंदिरों में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने प्रसिद्ध बुढ़वा शिव मंदिर से ढाई किलो चांदी की परत लगी शिवलिंग और मां दुर्गा के आभूषण चुरा लिए। इसके अलावा, एक अन्य शिवालय से दानपेटी भी चोर अपने साथ ले गए।

सोमवार को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि थाना द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि चोरों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर, क्षेत्राधिकारी उस्मान और प्रभारी निरीक्षक सुशील दुबे अपनी टीम के साथ मौके पर तैनात हैं।

स्थानीय निवासियों ने इस चोरी की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में इस प्रकार की चोरी से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और इससे क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल उठता है। चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और आसपास के क्षेत्रों में चोरों की तलाश के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं।

मंदिरों में चोरी की यह घटना न केवल धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाती है, बल्कि समाज में भय का वातावरण भी बनाती है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे और चोरों को शीघ्र पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।