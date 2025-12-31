कोहरे की वजह से घटी ट्रेनों की रफ्तार, सुरेमनपुर स्टेशन 13 घंटे लेट पहुंची डाउन सेनानी एक्सप्रेस

Language
    By Vidyabhushan Chaubey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार को कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस 13 घंटे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। बुधवार को सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों की आवाजाही में भारी देरी देखने को मिली। इस दौरान डाउन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस को 13 घंटे की देरी से सुरेमनपुर पहुंची, जबकि सियालदह-बलिया एक्सप्रेस को 6 घंटे विलंब हुआ। यही नहीं, डाउन सद्भावना एक्सप्रेस भी 5 घंटे विलंब से और पवन एक्सप्रेस डेढ़ घंटे की देरी से सुरेमनपुर पहुंची।

    इसके अलावा, सरजू यमुना एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस सहित अधिकांश ट्रेनें भी निर्धारित समय से बहुत देर से आ रही हैं। जबकि सारनाथ एक्सप्रेस और हरिहरनाथ एक्सप्रेस को रेलवे ने रद्द कर दिया है। अन्य ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कोहरे के कारण ट्रेनों के समय में यह देरी हो रही है। अधिकारियों के अनुसार, जैसे ही मौसम सामान्य होगा, ट्रेनों का संचालन पुनः समय से शुरू हो जाएगा। यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों के विलंब से आने की स्थिति को लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा जल्द ही समाधान की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि यात्री बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुँच सकें।