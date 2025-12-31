कोहरे की वजह से घटी ट्रेनों की रफ्तार, सुरेमनपुर स्टेशन 13 घंटे लेट पहुंची डाउन सेनानी एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। बुधवार को सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों की आवाजाही में भारी देरी देखने को मिली। इस दौरान डाउन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस को 13 घंटे की देरी से सुरेमनपुर पहुंची, जबकि सियालदह-बलिया एक्सप्रेस को 6 घंटे विलंब हुआ। यही नहीं, डाउन सद्भावना एक्सप्रेस भी 5 घंटे विलंब से और पवन एक्सप्रेस डेढ़ घंटे की देरी से सुरेमनपुर पहुंची।

इसके अलावा, सरजू यमुना एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस सहित अधिकांश ट्रेनें भी निर्धारित समय से बहुत देर से आ रही हैं। जबकि सारनाथ एक्सप्रेस और हरिहरनाथ एक्सप्रेस को रेलवे ने रद्द कर दिया है। अन्य ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।