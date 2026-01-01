बलिया के बांसडीह में करोड़ों की ठगी मामले में सोसाइटी के सीएमडी समेत सात पर जालसाजी का मुकदमा

जागरण संवाददाता, बलिया। निवेश के नाम पर दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाली एक मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर बांसडीह पुलिस ने सोसाइटी के सीएमडी समीर त्यागी, उनकी पत्नी सानिया त्यागी समेत सात नामजद आरोपितों और कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया है।

मुकदमा बकवा निवासी पीड़ित कमइच्छा प्रसाद की तहरीर पर दर्ज किया गया है। पीड़ित के अनुसार यह गिरोह वर्ष 2009 से ही जनपद में सक्रिय था। शुरुआत में एडवांटेज और फिर आप्शन वन इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से लोगों से धन जमा कराया गया। इसके बाद वर्ष 2016 से एलयूसीसी (लोन अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी) के बैनर तले निवेश का नया खेल शुरू किया गया।

आरोप है कि जनपद में सिकंदरपुर, बेल्थरारोड, जलालपुर, मनियर, सहतवार, रेवती, बेरुआरबारी, सुखपुरा, तिलौली और बांसडीह सहित कुल 11 सुविधा केंद्र खोलकर एजेंटों के माध्यम से करोड़ों रुपये निवेश कराए गए। इतना ही नहीं, कंपनी ने गोरखपुर, आजमगढ़, मीरजापुर, चंदौली, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ समेत अन्य जनपदों में भी अपने कार्यालय खोलकर एजेंट नियुक्त किए थे।

पीड़ितों का आरोप है कि 27 नवंबर 2024 को सुनियोजित तरीके से कंपनी का आनलाइन पोर्टल बंद कर दिया गया और इसके बाद सभी जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी फरार हो गए। निवेशकों को आशंका है कि इस ठगी के मास्टरमाइंड समीर त्यागी अपने साथियों के साथ विदेश भागने की फिराक में है।