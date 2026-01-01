Language
    बलिया के बांसडीह में करोड़ों की ठगी मामले में सोसाइटी के सीएमडी समेत सात पर जालसाजी का मुकदमा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:12 PM (IST)

    बलिया के बांसडीह में एक मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी ने हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की। दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर एडवांटेज, ऑप्शन वन और ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस आरोप‍ित पर लुकआउट नोटिस जारी करने पर विचार कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बलिया। निवेश के नाम पर दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाली एक मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर बांसडीह पुलिस ने सोसाइटी के सीएमडी समीर त्यागी, उनकी पत्नी सानिया त्यागी समेत सात नामजद आरोपितों और कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया है।

    मुकदमा बकवा निवासी पीड़ित कमइच्छा प्रसाद की तहरीर पर दर्ज किया गया है। पीड़ित के अनुसार यह गिरोह वर्ष 2009 से ही जनपद में सक्रिय था। शुरुआत में एडवांटेज और फिर आप्शन वन इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से लोगों से धन जमा कराया गया। इसके बाद वर्ष 2016 से एलयूसीसी (लोन अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी) के बैनर तले निवेश का नया खेल शुरू किया गया।

    आरोप है कि जनपद में सिकंदरपुर, बेल्थरारोड, जलालपुर, मनियर, सहतवार, रेवती, बेरुआरबारी, सुखपुरा, तिलौली और बांसडीह सहित कुल 11 सुविधा केंद्र खोलकर एजेंटों के माध्यम से करोड़ों रुपये निवेश कराए गए। इतना ही नहीं, कंपनी ने गोरखपुर, आजमगढ़, मीरजापुर, चंदौली, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ समेत अन्य जनपदों में भी अपने कार्यालय खोलकर एजेंट नियुक्त किए थे।

    पीड़ितों का आरोप है कि 27 नवंबर 2024 को सुनियोजित तरीके से कंपनी का आनलाइन पोर्टल बंद कर दिया गया और इसके बाद सभी जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी फरार हो गए। निवेशकों को आशंका है कि इस ठगी के मास्टरमाइंड समीर त्यागी अपने साथियों के साथ विदेश भागने की फिराक में है।

    इसी को देखते हुए पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करने की कार्रवाई पर भी विचार कर रही है। पुलिस ने इस मामले में मुंबई निवासी समीर त्यागी, सानिया अग्रवाल, श्रेयस तलपड़े, आर.के. शेट्टी, संजय मुदगिल, शबाब हुसैन तथा वाराणसी निवासी अजय सिंह चौहान सहित अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

    न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ठगी गई कुल रकम का आकलन किया जा रहा है। साथ ही आरोपितों के बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जा सकती है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष पुलिस टीम शीघ्र ही मुंबई और वाराणसी रवाना होगी।


    प्रवीण कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, बांसडीह कोतवाली, बलिया।