Akhilesh Yadav Birthday: सपा ने मनाया यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश का जन्मदिन, नेताओं ने काटा केक; लगाए पौधे

Akhilesh Yadav Birthday समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है। साप अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश के सपा कार्याकर्ता बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी उनके अच्छे भविष्य व बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। बलिया ने कार्यकर्ताओं ने केक काटा। इसके साथ-साथ पौधारोपण भी किया गया।

अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा नेताओं ने काटा केक, किया पौधारोपण

बलिया, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन है। आज अखिलेश यादव 50 साल के हो गए हैं। अखिलेश के जन्मदिन पर उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। इश खास दिन पर उनके समर्थक केक काट रहे हैं। स्थानीय जिला पंचायत डाकबंगला पर शनिवार को पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन को स्थानीय सपा नेताओं ने धूमधाम के साथ मनाया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय प्रकाश अंचल ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। सपा सरकार की उपलब्धियों को बीजेपी भूना रही इस मौके पर सपा नेताओं ने पार्टी की नीतियों और पूर्व में अखिलेश सरकार के उपलब्धियों को विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज भी सपा सरकार की उपलब्धियों को भाजपा भूना रही है। केक करने के बाद सपा नेताओं ने अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर आम का पौधा भी लगाया और अस्पताल में पहुंचकर मरीजों के बीच फल वितरित किया। ये नेता रहे मौजूद इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय प्रकाश अंचल, सपा नेता आनंद यादव, अमरजीत चौधरी, जिपं सदस्य चंद्रभान, शमशाद बांसपारी, बब्बन यादव, शाहिद समाजवाद, रुद्र प्रताप यादव, गीता देवी, नन्हें भाई, राधेश्याम यादव उर्फ गब्बर यादव, साहब दयाल यादव, बलबीर यादव, रवि जायसवाल, सुनील टिंकू, जनार्दन यादव, गुड्डू, सुरेंद्र यादव, पवन यादव, अमलेश कन्नौजिया, राजकुमार यादव समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

