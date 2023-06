आग गुरुवार की देर रात शार्ट-सर्किट से लगी थी। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। तीन फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा प्रयास के बाद शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस भीषण अग्निकांड में लाखों रुपये के सामान की क्षति का अनुमान है।

इस भीषण अग्निकांड में लाखों की क्षति का अनुमान है। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

रसड़ा (बलिया), संवाद सूत्र। बल‍िया के रसड़ा नगर के प्राइवेट बस स्टाप के पास स्थित संतोष गुप्ता की कबाड़ की दुकान में गुरुवार की देर रात शार्ट-सर्किट से आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। तीन फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा प्रयास के बाद शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आग लगने से लाखों का नुकसान इस भीषण अग्निकांड में लाखों की क्षति का अनुमान है। फायर ब्रिगेड की तीन टीमों द्वारा लगातार प्रयास के बाद भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। जेसीबी द्वारा मलबे को इधर-उधर करने के बाद करीब 10 घंटे प्रयास के बाद पर आग पर नियंत्रण पाया गया।

