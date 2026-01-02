Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बलिया में 25 हजार के इनामी पशु तस्कर को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

    By Milan Kumar Gupta Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:25 PM (IST)

    बलिया में नरही पुलिस ने 25 हजार के इनामी पशु तस्कर फजल उर्फ करिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान भागने का प्रयास करन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    25 हजार के इनामी पशु तस्कर को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, बलिया। जिले की नरही पुलिस टीम ने मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी पशु तस्कर 23 वर्षीय फजल उर्फ करिया को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस व खोखा बरामद किया गया है।

    अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपा शंकर ने बताया कि नरही पुलिस टीम गुरुवार रात में सुरक्षा को लेकर चक्रमण कर रही थी। करीब 11.45 बजे के बाद नरही कारो रोड के पास संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया।

    इस पर पुलिस को देखते ही व्यक्ति द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई।

    इस दौरान बदमाश फजल निवासी तेतारपुर थाना नरही के दाहिने पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि घायल बदमाश के खिलाफ नरही थाना पर पशु क्रूरता के कई मामले दर्ज हैं और इस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित है।