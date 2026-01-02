बलिया में 25 हजार के इनामी पशु तस्कर को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

जागरण संवाददाता, बलिया। जिले की नरही पुलिस टीम ने मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी पशु तस्कर 23 वर्षीय फजल उर्फ करिया को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस व खोखा बरामद किया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपा शंकर ने बताया कि नरही पुलिस टीम गुरुवार रात में सुरक्षा को लेकर चक्रमण कर रही थी। करीब 11.45 बजे के बाद नरही कारो रोड के पास संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया।

इस पर पुलिस को देखते ही व्यक्ति द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई।