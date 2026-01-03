Language
    बलिया में सड़क किनारे चाय पी रहे तीन लोगों को पिकअप ने रौंदा, एक की दर्दनाक मौत

    By Istiyak Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:35 PM (IST)

    पिकअप की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत।

    जागरण संवाददाता, रसड़ा (बलिया)। रसड़ा क्षेत्र के गढ़िया रेलवे क्रासिंग के पास शनिवार सुबह तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    गढ़िया गांव निवासी अशोक कुमार और अखिलेश गुप्ता रेलवे क्रासिंग के पास एक चाय की दुकान के बाहर सड़क किनारे खड़े होकर चाय पी रहे थे। इसी दौरान गांव के ही शिवकुमार खरवार मंदिर में पूजा कर वहां पहुंचे और तीनों आपस में बातचीत करने लगे।

    तभी बलिया की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने अनियंत्रित होकर तीनों को टक्कर मार दी और आगे जाकर एक खंभे से जा टकराई। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तत्काल रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने शिवकुमार खरवार को मृत घोषित कर दिया।

    वहीं अशोक कुमार और अखिलेश गुप्ता की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फरार पिकअप का पीछा करते हुए कैली पाली गांव के पास वाहन को पकड़ लिया।

    पुलिस ने पिकअप चालक सचिन पुत्र बैजनाथ, निवासी बेलउहाँ, थाना हलधरपुर (मऊ) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।