जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में बिहार में रहने वाले मतदाताओं के उत्तर प्रदेश में मतदान करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने सोमवार को तहसील सभागार में पत्रकारों को बताया कि पिछले चुनाव में खवासपुर और गोपाल नगर के लगभग डेढ़ सौ मतदाता उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह मतदान किया करते थे, लेकिन इस बार एसआइआर के बाद उनका नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से हटा दिया गया है।

उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अब बैरिया विधानसभा के चुनाव में केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाले ही मतदान करेंगे। इसके तहत खवासपुर, सिताब दियारा, नौरगा, गोपाल नगर, रामपुर कोडराहा और कूड़रहा नौबरार ग्राम पंचायतों में रहने वाले बिहार के मूल मतदाता सूची से विलोपित कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरती गई है और यदि किसी कारण से किसी का नाम छूट गया है, तो खंड विकास अधिकारी मुरलीछपरा और खंड विकास अधिकारी बैरिया को निर्देशित किया गया है कि वे तुरंत जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।