पति से विवाद के बाद विवाहिता ने मायके में लगाई फांसी, पति और देवर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बलिया। शहर के जेपी नगर में पति से हुए विवाद के बाद 25 वर्षीय उजाला वर्मा ने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में उसका शव फंदे पर लटकता मिला।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन करने के साथ ही पिता की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि तत्कालिक कार्रवाई करते हुए पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया।

शहर के रामपुर महावल निवासी रोहित वर्मा का एक साल पूर्व परिवार वालों की रजामंदी से जेपी नगर निवासी उजाला के साथ प्रेम विवाह हुआ था। दोनों सुरत में प्राइवेट नौकरी करते थे। एक माह पूर्व दोनों बलिया लौटे। पत्नी मायके में चली गई।