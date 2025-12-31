माघ मेला की कई अनारक्षित विशेष ट्रेनें कैंसिल, बलिया से गुजरने वाली गाड़ियां भी प्रभावित

जागरण संवाददाता, बलिया। माघ मेला के लिए चलाई जाने वाली कई अनारक्षित विशेष ट्रेनों को रद करने की घोषणा रेलवे प्रशासन की ओर से की गई है। रद की गई ट्रेनों में बलिया से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियां भी शामिल हैं। रेलवे प्रशासन ने परिचालन संबंधी कारणों से निरस्त करने का निर्णय लिया है।

पीआरओ अशोक कुमार के मुताबिक छपरा व झूंसी से एक जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाली 05115/05116 छपरा-झूंसी-छपरा माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी। वहीं छपरा व झूंसी से एक जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाली 05117/05118 छपरा-झूंसी-छपरा माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी। इसके अलावा बढ़नी व झूंसी से 17 फरवरी तक चलने वाली 05121/05122 बढ़नी-झूंसी-बढ़नी माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी।