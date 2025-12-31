Language
    माघ मेला की कई अनारक्षित विशेष ट्रेनें कैंसिल, बलिया से गुजरने वाली गाड़ियां भी प्रभावित

    By Milan Kumar Gupta Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    रेलवे प्रशासन ने परिचालन कारणों से माघ मेला के लिए चलाई जा रही कई अनारक्षित विशेष ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें बलिया से गुजरने वाली कुछ गाड़ियां ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बलिया। माघ मेला के लिए चलाई जाने वाली कई अनारक्षित विशेष ट्रेनों को रद करने की घोषणा रेलवे प्रशासन की ओर से की गई है। रद की गई ट्रेनों में बलिया से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियां भी शामिल हैं। रेलवे प्रशासन ने परिचालन संबंधी कारणों से निरस्त करने का निर्णय लिया है।

    पीआरओ अशोक कुमार के मुताबिक छपरा व झूंसी से एक जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाली 05115/05116 छपरा-झूंसी-छपरा माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी। वहीं छपरा व झूंसी से एक जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाली 05117/05118 छपरा-झूंसी-छपरा माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी। इसके अलावा बढ़नी व झूंसी से 17 फरवरी तक चलने वाली 05121/05122 बढ़नी-झूंसी-बढ़नी माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी।

    आजमगढ़ एवं झूंसी से 17 फरवरी तक चलने वाली 05119/05120 आजमगढ़-झूंसी-आजमगढ़ माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी। गोरखपुर एवं प्रयागराज रामबाग से 01 जनवरी से 17 फरवरी, 2026 तक चलने वाली 05123/05124 गोरखपुर-प्रयागराज रामबाग-गोरखपुर माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी।