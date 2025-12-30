Language
    इंस्टाग्राम से प्यार होने पर सीवान से बलिया पहुंचा यार, इस वजह से शादी के लिए 2 दिन करेंगे इंतजार

    By Neeraj Chaubey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:01 PM (IST)

    इंस्टाग्राम पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी में बिहार के सीवान का एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने बलिया पहुंचा। लड़की के घर पकड़े जाने पर पता चला कि वह कानू ...और पढ़ें

    इंस्टाग्राम से प्यार होने पर सीवान से बलिया पहुंचा प्रेमी।

    जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कानून की अपनी सीमाएं होती हैं। बांसडीहरोड थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां इंस्टाग्राम पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी शादी के मुहाने तक तो पहुंची, लेकिन कानूनी उम्र के पेंच ने दो दिन का ब्रेक लगा दिया। बिहार के सीवान जिले का रहने वाला एक युवक सोमवार की देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंच गया।

    युवक चुपके से प्रेमिका के घर में दाखिल हुआ, लेकिन आहट पाकर स्वजनों की नींद खुल गई। घरवालों ने युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे घर में ही बंधक बना लिया।

    पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि उसकी दोस्ती युवती से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी और प्रेमिका के बुलाने पर ही वह सीवान से यहां आया था। मंगलवार को युवक के स्वजनों को सूचना दी गई। जिसके बाद वे भी बलिया पहुंच गए।

    मामले को सुलझाने के लिए घंटों पंचायत चली और अंततः मामला थाने तक जा पहुंचा। पुलिस की मौजूदगी में जब दोनों पक्षों ने कागजात खंगाले, तो एक रोचक तथ्य सामने आया।

    पुलिस और स्वजनों के बीच चली जद्दोजहद के दौरान पता चला कि युवती को बालिग होने में मात्र दो दिन शेष हैं। यदि तत्काल शादी की जाती, तो वह कानूनी रूप से अवैध मानी जाती। इसे देखते हुए दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से एक परिपक्व निर्णय लिया।

    दोनों परिवारों ने तय किया है कि ठीक दो दिन बाद, युवती के बालिग होते ही दोनों की विधि विधान से कोर्ट मैरिज करा दी जाएगी। इस फैसले के बाद ही मामला शांत हुआ और पुलिस ने राहत की सांस ली।

    क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की हिदायत देकर घर भेज दिया है।