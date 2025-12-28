Language
    बलिया में ट्रैक्टर और रोटावेटर खरीदने गए किसान के खाते से उड़ाए 4.5 लाख रुपये, मुकदमा दर्ज

    By Brijendra Nath Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    बलिया में एक किसान के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति ने IMPS के माध्यम से करीब 4.5 लाख रुपये निकाल लिए। किसान सुरेंद्र कुमार यादव ने रोटावेटर खरीदने के ल ...और पढ़ें

    ट्रैक्टर और रोटावेटर खरीदने गए किसान के खाते से उड़ाए 4.5 लाख रुपये।

    जागरण संवाददाता, पूर (बलिया)। खेजुरी क्षेत्र के चकउजियारी गांव निवासी एक किसान के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा आइएमपीएस के माध्यम से करीब साढ़े चार लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    चकउजियारी गांव निवासी सुरेंद्र कुमार यादव पुत्र स्व. रामसकल यादव ने 20 दिसंबर 2025 को रोटावेटर और ट्रैक्टर खरीदने के लिए कुल 4,66,658 रुपये की एफडी तुड़वाई थी।

    अगले दिन 21 दिसंबर को वह सिकंदरपुर में रोडावेटर खरीदने पहुंचे, जहां आनलाइन भुगतान के दौरान ट्रांजेक्शन फेल हो गया। इसके बाद बैंक जाकर खाते की जानकारी लेने पर पता चला कि खाते में मात्र 2412 रुपये शेष हैं।

    खाते का स्टेटमेंट निकलवाने पर जानकारी हुई कि आइएमपीएस के जरिए चार लाख रुपये से अधिक की राशि अज्ञात खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। पीड़ित ने बताया कि उसे इस लेनदेन की कोई जानकारी नहीं है और न ही वह ट्रांसफर पाने वाले व्यक्ति को जानता है।

    मामले की शिकायत उसने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराई है। साथ ही थाना खेजुरी में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और साइबर सेल की मदद से धनराशि की जानकारी जुटाई जा रही है।