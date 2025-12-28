बलिया में ट्रैक्टर और रोटावेटर खरीदने गए किसान के खाते से उड़ाए 4.5 लाख रुपये, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, पूर (बलिया)। खेजुरी क्षेत्र के चकउजियारी गांव निवासी एक किसान के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा आइएमपीएस के माध्यम से करीब साढ़े चार लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चकउजियारी गांव निवासी सुरेंद्र कुमार यादव पुत्र स्व. रामसकल यादव ने 20 दिसंबर 2025 को रोटावेटर और ट्रैक्टर खरीदने के लिए कुल 4,66,658 रुपये की एफडी तुड़वाई थी।

अगले दिन 21 दिसंबर को वह सिकंदरपुर में रोडावेटर खरीदने पहुंचे, जहां आनलाइन भुगतान के दौरान ट्रांजेक्शन फेल हो गया। इसके बाद बैंक जाकर खाते की जानकारी लेने पर पता चला कि खाते में मात्र 2412 रुपये शेष हैं।

खाते का स्टेटमेंट निकलवाने पर जानकारी हुई कि आइएमपीएस के जरिए चार लाख रुपये से अधिक की राशि अज्ञात खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। पीड़ित ने बताया कि उसे इस लेनदेन की कोई जानकारी नहीं है और न ही वह ट्रांसफर पाने वाले व्यक्ति को जानता है।