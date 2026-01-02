महिलाओं को रात में सड़क पर कोई साधन न मिलें तो डायल करें ये नंबर, पुलिस पहुंचाएगी घर

जागरण संवाददाता, बलिया। डायल 112 पुलिस टीम ने कोतवाली, हल्दी और बैरिया क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर शुक्रवार को आमजन को कानून, नियम और सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के पर्यवेक्षण में हुआ। बताया गया कि रात में महिला एस्कार्ट सेवा दी जाएगी।

रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अकेली महिलाएं यूपी 112 की रात्रि महिला एस्कार्ट सेवा का लाभ उठा सकती हैं। एस्कार्ट टीम उन्हें सुरक्षित गंतव्य यानी घर तक पहुंचाएगी। वहीं महिलाओं और बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा संसाधनों के प्रति जागरूक किया गया। छात्राओं को बताया गया कि किसी भी असहज स्थिति में तुरंत अभिभावक, अध्यापिका या पुलिस को सूचना दें और डायल 112 पर काल करें।