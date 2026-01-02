Language
    महिलाओं को रात में सड़क पर कोई साधन न मिलें तो डायल करें ये नंबर, पुलिस पहुंचाएगी घर

    By Milan Kumar Gupta Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:32 PM (IST)

    बलिया में डायल 112 पुलिस टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कानून, नियमों और सरकारी योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आय ...और पढ़ें

    महिलाओं को रात में सड़क पर कोई साधन न मिलें तो डायल करें 112 नंबर।

    जागरण संवाददाता, बलिया। डायल 112 पुलिस टीम ने कोतवाली, हल्दी और बैरिया क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर शुक्रवार को आमजन को कानून, नियम और सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के पर्यवेक्षण में हुआ। बताया गया कि रात में महिला एस्कार्ट सेवा दी जाएगी।

    रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अकेली महिलाएं यूपी 112 की रात्रि महिला एस्कार्ट सेवा का लाभ उठा सकती हैं। एस्कार्ट टीम उन्हें सुरक्षित गंतव्य यानी घर तक पहुंचाएगी।

    वहीं महिलाओं और बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा संसाधनों के प्रति जागरूक किया गया। छात्राओं को बताया गया कि किसी भी असहज स्थिति में तुरंत अभिभावक, अध्यापिका या पुलिस को सूचना दें और डायल 112 पर काल करें।

    लोगों को बताया गया कि सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखकर चलें। साइकिल या पैदल चलते समय एक-दूसरे के साथ अगल-बगल न चलें।

    वाहन पार्किंग, ओवरटेक, लेन का पालन, हार्न, वाहन मोड़ते समय हाथ सिग्नल और गति पर ध्यान दें। दुर्घटना होने पर तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाएं।

    महिला हेल्पलाइन-181, वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपात सेवा-112, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस-108 व साइबर हेल्पलाइन-1930 पर जरूरत पड़ने पर काल करें।

    साइबर अपराधों के प्रति सजग रहने और साइबर फ्राड होने पर तुरंत 1930 या वेबसाइट cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करने की जानकारी दें।