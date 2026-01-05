Magh Mela 2026 में लगी बलिया की 50 रोडवेज बसें, ठंड में नहीं मिल रहे यात्री

जागरण संवाददाता, बलिया। माघ मेला के लिए बलिया से प्रयागराज के लिए रोडवेज की 50 बसें लगाई गई हैं, लेकिन ठंड व गलन के बीच सवारियों के अभाव में बसें स्टैंड पर ही खड़ी हैं। ऐसे में रोडवेज प्रशासन प्रमुख स्नान तिथियों पर यात्रियों की भीड़ की उम्मीद जता रहा है।

वहीं दूसरी तरफ छपरा से बलिया हाेते प्रयागराज को चलने वाली 05113 छपरा-प्रयागराज रामबाग मेला विशेष गाड़ी भी गत रविवार को निरस्त रही। प्रयागराज में 40 दिनों तक चलने वाले माघ मेला का शुभारंभ तीन जनवरी से ही हो गया है। जबकि इसका समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। माघ मेला का पहला स्नान पौष पूर्णिमा पर तीन जनवरी, दूसरा स्नान मकर संक्रांति को 15 जनवरी, तीसरा स्नान मौनी अमावस्या को 18 जनवरी, चौथा स्नान बसंत पंचमी 23 जनवरी को, चौथा स्नान माघी पूर्णिमा एक फरवरी को और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि को होगा।