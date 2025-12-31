जागरण संवाददाता, बलिया। जिले के प्रमुख कटहल नाला को नए साल में एक नई पहचान मिलने जा रही है। इसे रिवर फ्रंट की तरह बनाया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से करीब 16.74 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। सीआरओ त्रिभुवन के मुताबिक नववर्ष में कटहल नाला के कार्य में तेजी आएगी। इसके लिए शासन की ओर से बजट जारी कर दिया गया है।

कटहल नाले के किनारे पर दो किमी लंबी पाथवे करीब तीन-तीन मीटर का दोनों तरफ बनाया जाएगा। वहीं स्लोप पर हरियाली स्थापित करने के साथ ही लाइटिंग व चेयर की व्यवस्था की जाएगी। वहीं सिंचाई विभाग की ओर से इस नाले की सफाई की जाएगी। सीआरओ के मुताबिक इस पर दो करोड़ रुपये खर्च होंगे।

नाले का सौंदर्यीकरण और पर्यावरणीय सुधार करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है। इसके तहत नाले की साफ-सफाई, साइड लेन का निर्माण, और आसपास के क्षेत्र में पेड़-पौधों की रोपाई जैसे कार्य किए जाएंगे। कटहल नाला, जो अब तक जल निकासी का साधन मात्र था, अब एक आकर्षक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।