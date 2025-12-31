Language
    नए साल में बल‍िया के कटहल नाला की बदलेगी सूरत, रिवर फ्रंट की तरह बनाया जाएगा; 16.74 करोड़ होंगे खर्च

    By Milan Kumar Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:05 PM (IST)

    जिले के प्रमुख कटहल नाला को नए साल में एक नई पहचान मिलने जा रही है। इसे रिवर फ्रंट की तरह बनाया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से करीब 16.74 करोड़ रुपये ख ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बलिया। जिले के प्रमुख कटहल नाला को नए साल में एक नई पहचान मिलने जा रही है। इसे रिवर फ्रंट की तरह बनाया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से करीब 16.74 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। सीआरओ त्रिभुवन के मुताबिक नववर्ष में कटहल नाला के कार्य में तेजी आएगी। इसके लिए शासन की ओर से बजट जारी कर दिया गया है।

    कटहल नाले के किनारे पर दो किमी लंबी पाथवे करीब तीन-तीन मीटर का दोनों तरफ बनाया जाएगा। वहीं स्लोप पर हरियाली स्थापित करने के साथ ही लाइटिंग व चेयर की व्यवस्था की जाएगी। वहीं सिंचाई विभाग की ओर से इस नाले की सफाई की जाएगी। सीआरओ के मुताबिक इस पर दो करोड़ रुपये खर्च होंगे।

    नाले का सौंदर्यीकरण और पर्यावरणीय सुधार करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है। इसके तहत नाले की साफ-सफाई, साइड लेन का निर्माण, और आसपास के क्षेत्र में पेड़-पौधों की रोपाई जैसे कार्य किए जाएंगे। कटहल नाला, जो अब तक जल निकासी का साधन मात्र था, अब एक आकर्षक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

    नाले के किनारे आधुनिक डिज़ाइन के साइड लेन बनाए जाएंगे, जिससे न केवल आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि पूरे इलाके का रूप-रंग भी बदल जाएगा।

    अधिकारियों के अनुसार, इन साइड लेन का निर्माण ऐसे किया जाएगा, जिससे नाला क्षेत्र में बढ़ी हुई भीड़-भाड़ से बचा जा सके और यातायात में कोई व्यवधान न हो। कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस के आरई कमलेश चौहान ने बताया कि कटहल नाले काे रिवर फ्रंट की तरह विकसित करने की तैयारी है।