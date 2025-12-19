मौसी बनकर घर में घुसी महिला ने रिटायर्ड फौजी के पूरे परिवार को किया बेहोश, नकदी-जेवर लेकर हुई फरार

जागरण संवाददाता, बलिया। चितबड़ागांव क्षेत्र के कारो गांव में मौसी बनकर कुंवारे लड़के की शादी कराने के लिए पहुंची महिला ने सेना के रिटायर्ड जवान के परिवार को निशाना बनाया। परिवार में घुलने-मिलने के बाद महिला ने घर के सदस्यों को नशीला पदार्थ सूंघाकर लाखों के जेवर और नगदी पर हाथ साफ कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना के बाद 24 घंटे तक पूरा परिवार नशे में बेहोश रहा। अगले दिन थोड़ा होश आने पर घर के सदस्यों ने पड़ोसी के लोगों को सूचना दी, तब जाकर लोगों ने मौके पर जाकर स्थिति देखी। कारों गांव निवासी गिरीश चंद्र उपाध्याय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी पत्नी शोभा देवी और छोटे पुत्र अभिनव चंद्र उपाध्याय के साथ गांव में ही रहते हैं, जबकि उनका बड़ा बेटा और बहू गैर जनपद में हैं। बुधवार रात गिरिश चंद्र उपाध्याय के घर पहुंची महिला स्वयं को शोभा देवी की दूर की मौसी बताने लगी।