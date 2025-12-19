Language
    मौसी बनकर घर में घुसी महिला ने रिटायर्ड फौजी के पूरे परिवार को किया बेहोश, नकदी-जेवर लेकर हुई फरार

    By Baliya Photographer Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:04 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक महिला मौसी बनकर रिटायर्ड फौजी के घर में घुसी और पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहो ...और पढ़ें

    घर में बिखरा पड़ा सामान

    जागरण संवाददाता, बलिया। चितबड़ागांव क्षेत्र के कारो गांव में मौसी बनकर कुंवारे लड़के की शादी कराने के लिए पहुंची महिला ने सेना के रिटायर्ड जवान के परिवार को निशाना बनाया। परिवार में घुलने-मिलने के बाद महिला ने घर के सदस्यों को नशीला पदार्थ सूंघाकर लाखों के जेवर और नगदी पर हाथ साफ कर दिया।

    घटना के बाद 24 घंटे तक पूरा परिवार नशे में बेहोश रहा। अगले दिन थोड़ा होश आने पर घर के सदस्यों ने पड़ोसी के लोगों को सूचना दी, तब जाकर लोगों ने मौके पर जाकर स्थिति देखी।

    कारों गांव निवासी गिरीश चंद्र उपाध्याय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी पत्नी शोभा देवी और छोटे पुत्र अभिनव चंद्र उपाध्याय के साथ गांव में ही रहते हैं, जबकि उनका बड़ा बेटा और बहू गैर जनपद में हैं। बुधवार रात गिरिश चंद्र उपाध्याय के घर पहुंची महिला स्वयं को शोभा देवी की दूर की मौसी बताने लगी।

    इतना ही नहीं, महिला ने कुंवारे अभिनव की शादी कराने का भी दावा किया। रिश्तेदार और शादी कराने वाली अगुआ जानकर परिवार के लोग भ्रमित हो गए और महिला की खूब आवभगत की।

    हालांकि इस बीच मौका पाकर महिला ने सभी को नशीला पदार्थ सूंघा दिया। कुछ देर बाद ही परिवार के सभी सदस्य बेहोश हाे गए। इसके बाद महिला घर के बक्से और आलमारी तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपये के जेवर और नगदी लेकर फरार हो गई।

    पूरा परिवार गुरुवार की देर शाम तक बेहोश रहा। हल्का होश आने पर उन्होंने पड़ोसियों को आवाज लगाई। सूचना पाते ही मौके पर भीड़ जुट गई। इस मामले में थानाध्यक्ष दिनेश पाठक ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है।