    बल‍िया में ठंड में फीस के लिए छात्रा को खड़ा कराने का आरोप, तबीयत बिगड़ी

    By Abhishek sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    बलिया के नगरा स्थित नेशनल कान्वेंट स्कूल में 10वीं की छात्रा अदिति सिंह को परीक्षा शुल्क के लिए ठंड में खड़ा करने का आरोप लगा है, जिससे उसकी तबीयत बिग ...और पढ़ें

    आरोप है कि ठंड के कारण छात्रा की तबीयत बिगड़ गई।

    जागरण संवाददाता, बलिया। नगरा क्षेत्र में थाना के समीप संचालित नेशनल कान्वेंट स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा अदिति सिंह को परीक्षा शुल्क के लिए ठंड में स्कूल परिसर में खड़ा कराने का आरोप लगाते हुए अभिभावक अश्वनी कुमार सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) को शिकायती पत्र सौंपा है। आरोप है कि ठंड के कारण छात्रा की तबीयत बिगड़ गई।

    अभिभावक का आरोप है कि सोमवार को स्कूल बंद रहने की सूचना के बावजूद छात्रों को विद्यालय बुलाया गया। इसी दौरान बकाया शुल्क को लेकर छात्रा अदिति सिंह को स्कूल के फील्ड में खड़ा कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब स्कूल बंद था तो बच्चों को क्यों बुलाया गया और फीस के लिए छात्रा को प्रताड़ित क्यों किया गया।

    इस संबंध में नेशनल कान्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य नफीस हाशमी ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि ठंड में छात्रा को खड़ा कराने की कोई घटना नहीं हुई है। छुट्टी के दिन कुछ छात्र-छात्राएं स्वयं विद्यालय आ गए थे। अदिति की फीस कई महीनों से बकाया है। फीस के बारे में पूछे जाने पर छात्रा ने अभिभावक से बात कराने की बात कही थी, इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।