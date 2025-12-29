जागरण संवाददाता, बलिया। नगरा क्षेत्र में थाना के समीप संचालित नेशनल कान्वेंट स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा अदिति सिंह को परीक्षा शुल्क के लिए ठंड में स्कूल परिसर में खड़ा कराने का आरोप लगाते हुए अभिभावक अश्वनी कुमार सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) को शिकायती पत्र सौंपा है। आरोप है कि ठंड के कारण छात्रा की तबीयत बिगड़ गई।

अभिभावक का आरोप है कि सोमवार को स्कूल बंद रहने की सूचना के बावजूद छात्रों को विद्यालय बुलाया गया। इसी दौरान बकाया शुल्क को लेकर छात्रा अदिति सिंह को स्कूल के फील्ड में खड़ा कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब स्कूल बंद था तो बच्चों को क्यों बुलाया गया और फीस के लिए छात्रा को प्रताड़ित क्यों किया गया।