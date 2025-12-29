बलिया में अवैध खनन पर पुलिस का शिकंजा, तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां सीज, खनन से बदल रहा था नदी का स्वरूप

जागरण संवाददाता, बलिया। मनियर पुलिस ने खनन में लगे तीन ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त किया एवं उनके विरुद्ध संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

इसके पूर्व भी ट्रैक्टर ट्राली मनियर पुलिस द्वारा सीज की करवाई किया गया था। इसके बावजूद भी बालू एवं मिट्टी खनन का दस्तूर जारी था। खनन के चलते नदी का स्वरूप बदलना आम बात है। खनन के चलते बाढ़ का खतरा का दंश भी ग्रामीण झेल रहे हैं जो आम जनता के लिए खतरनाक बना हुआ है।