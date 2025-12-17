Language
    हथियारों से लैस बदमाशों ने मोबाइल की दुकान में की तोड़फोड़...कैश काउंटर से लूटे डेढ़ लाख, मची भगदड़

    By Milan Kumar Gupta Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:24 PM (IST)

    बलिया के इंदू मार्केट में 20-25 मनबढ़ों ने एक मोबाइल की दुकान पर हमला बोल दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। बंदूक और डंडों से लैस हमलावरों ने दुकानों में त ...और पढ़ें

    Hero Image

    मनबढ़ों के हमले के दौरान इंदू मार्केट में मची भगदड़।

    जागरण संवाददाता, बलिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदू मार्केट में मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अचानक 20 से 25 की संख्या में मनबढ़ों ने बंदूक, कट्टे व डंडे के साथ मोबाइल फोन की दुकान पर हमला बोल दिया। यही नहीं मौके पर जमकर तोड़-फोड़ की गई।

    इस दौरान तीन से चार दुकानों में आरोपितों ने खूब उत्पात मचाया और लाखों रुपये के मोबाइल के पार्ट्स तहस-नहस कर दिए। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जैसे-तैसे मामले को शांत कराया और कुछ लोगों को पकड़कर थाने ले आई। मामला एक सप्ताह पहले हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।

    दो दिन पहले हुआ था विवाद, इसी का बदला लेने पहुंचे थे आरोपित

    दुकानदार जग्गू ने बताया कि उनका इंदू मार्केट में जग्गू मोबाइल के नाम से दुकान है। वहीं बगल में शेखू की भी दो दुकान है। आरोप है कि दो दिन पहले रविवार को पांच-छह की संख्या में युवक उनके दुकान पर आए थे। उस दौरान उन लोगों ने जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया और पैसे की मांग की।

    जिसका विरोध करने पर विवाद हो गया और उनकी पिटाई कर दी गई। हालांकि प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया। मंगलवार शाम को 20 से 25 की संख्या में असलहा व डंडे से लैस होकर आए आरोपितों ने अचानक दुकान पर हमला बोल दिया।

    आरोपितों ने तीन से चार दुकानों को निशाना बनाया और मोबाइल सहित एसेसरीज को तहस-नहस कर दिया। दुकानदार के मुताबिक करीब से तीन से चार लाख रुपये का नुकसान हुआ है। भगदड़ के दौरान एक बच्चा भी घायल हो गया। वहीं दुकान पर बैठे एक युवक जावेद अहमद के हाथ में ज्यादा चोट आई।

    दुकानदारों का आरोप- सब कुछ होने के बाद पहुंची पुलिस

    दुकानदारों ने आरोप लगाया कि अचानक आए बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। इसके बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। जब पुलिस पहुंची तो सबकुछ तहस-नहस हो गया था। दो दिन पहले हुए विवाद के दौरान आरोपितों ने मारने की धमकी दी थी इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुकानदार ने आरोप लगाया कि मनबढ़ कट्टा लहराते हुए कैश काउंटर से डेढ़ लाख रुपये लेकर फरार हो गए।


    इंदू मार्केट में मोबाइल फोन की दुकान पर हमले की जानकारी मिली है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत कराया। आरोपितों की पहचान की जा रही है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

                                                                              उस्मान, क्षेत्राधिकारी नगर, बलिया।