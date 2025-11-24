बलिया में खेत की मेड़ काटने को लेकर खूनी संघर्ष, 3 लोग घायल

जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। कोतवाली क्षेत्र के सैदपुरा गांव में खेत की मेड़ काटने को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। घायल पक्ष की महिला दुर्गावती देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पड़ोसी मुन्ना राजभर, गुलशन, सत्येंद्र और सुघरी देवी ने पहले उनके खेत का मेड़ काटा और विरोध करने पर उन पर हमला कर दिया।

