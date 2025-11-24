बलिया में खेत की मेड़ काटने को लेकर खूनी संघर्ष, 3 लोग घायल
बलिया में खेत की मेड़ काटने को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है।
जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। कोतवाली क्षेत्र के सैदपुरा गांव में खेत की मेड़ काटने को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। घायल पक्ष की महिला दुर्गावती देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पड़ोसी मुन्ना राजभर, गुलशन, सत्येंद्र और सुघरी देवी ने पहले उनके खेत का मेड़ काटा और विरोध करने पर उन पर हमला कर दिया।
चारों आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें और उनकी बहू को मारपीट कर घायल कर दिया। बचाव के लिए आए पति चंद्रमा राजभर पर भी हमला किया गया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे गांव वालों के हस्तक्षेप से पति पत्नी और बहू को बचाया गया।
मामले में घायल महिला की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
