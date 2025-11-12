Language
    बलिया में भीषण सड़क हादसा, मोड़ पर तेज रफ्तार वाहन पेड़ से टकराया; चार की मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:52 AM (IST)

    बलिया के बांसडीह क्षेत्र में महुआ बाग के पास एक बोलेरो के पेड़ से टकराने से चार लोगों की दुखद मौत हो गई। मृतकों में रामपुर कला और हरदतपुर दिवाकरपुर के युवक शामिल हैं। तेज रफ्तार बोलेरो मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और दुर्घटना का शिकार हो गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ कुछ को मृत घोषित कर दिया गया और अन्य को वाराणसी रेफर कर दिया गया, जिनमें से एक की रास्ते में ही मौत हो गई।

    बल‍िया में मार्ग हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। 

    जागरण संवाददाता, बलिया। जिले के बांसडीह क्षेत्र में पर्वतपुर–घेराई मार्ग पर महुआ बाग में मंगलवार देर रात अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो युवक रामपुर कला गांव के तथा दो हरदतपुर गांव के दिवाकरपुर के हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

    मृतकों की पहचान रामपुर कला गांव निवासी सत्यम राजभर (20 वर्ष) पुत्र हरीश राजभर और राजा कुमार (18 वर्ष) पुत्र विजय कुमार के रूप में हुई है। तीसरा मृतक दिवाकरपुर गांव निवासी विकास (21 वर्ष) पुत्र श्रीकेश राजभर और चौथा अनीश (16 वर्ष) पुत्र राजकुमार शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो की गति बहुत तेज थी। मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी पेड़ से जा टकराई।

    रामपुरकला गांव के युवक सत्यम राजभर, राजा राजभर तथा हरदतपुर गांव के दिवाकरपुर निवासी विकास उर्फ विशाल राजभर, अनीश राजभर, अभिषेक राजभर बोलेरो से दिवाकरपुर से रामपुरकला गांव जा रहे थे। मंगलवार रात लगभग दस बजे तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो महुआबाग के पास सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। पुलिस सभी घायलों को सीएचसी बांसडीह ले गई।

    चिकित्सकों ने सत्यम और विशाल को मृत घोषित कर दिया। अन्य तीन घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से चिकित्सकों ने राजा, अनीश व अभिषेक को वाराणसी रेफर कर दिया। राजा की वाराणसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वही अनीश राजभर की वाराणसी ट्रामा सेंटर में बुधवार सुबह मौत हो गई। वहीं घायल अभिषेक (18 वर्ष) पुत्र कीनू राजभर वाराणसी अस्पताल में उपचार जारी है।