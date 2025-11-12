बलिया में भीषण सड़क हादसा, मोड़ पर तेज रफ्तार वाहन पेड़ से टकराया; चार की मौत

जागरण संवाददाता, बलिया। जिले के बांसडीह क्षेत्र में पर्वतपुर–घेराई मार्ग पर महुआ बाग में मंगलवार देर रात अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो युवक रामपुर कला गांव के तथा दो हरदतपुर गांव के दिवाकरपुर के हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतकों की पहचान रामपुर कला गांव निवासी सत्यम राजभर (20 वर्ष) पुत्र हरीश राजभर और राजा कुमार (18 वर्ष) पुत्र विजय कुमार के रूप में हुई है। तीसरा मृतक दिवाकरपुर गांव निवासी विकास (21 वर्ष) पुत्र श्रीकेश राजभर और चौथा अनीश (16 वर्ष) पुत्र राजकुमार शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो की गति बहुत तेज थी। मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी पेड़ से जा टकराई।

रामपुरकला गांव के युवक सत्यम राजभर, राजा राजभर तथा हरदतपुर गांव के दिवाकरपुर निवासी विकास उर्फ विशाल राजभर, अनीश राजभर, अभिषेक राजभर बोलेरो से दिवाकरपुर से रामपुरकला गांव जा रहे थे। मंगलवार रात लगभग दस बजे तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो महुआबाग के पास सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। पुलिस सभी घायलों को सीएचसी बांसडीह ले गई।