बलिया में कोहरे से ढ़की सड़कें...ठंड ने बढ़ी दी कंपकंपी, AQI 300 के पार

जागरण संवाददाता, बलिया। जनपद में ठंड का असर बढ़ने लगा है। ठंड ने कंपकपी बढ़ा दी। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम दिखी। धूप तेज नहीं होने से लोग परेशान दिखे।

सुबह में सड़कें भी कोहरे से ढकी थीं। अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे के कारण इंटरनेट पर प्रदर्शित एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 302 पर पहुंच गया है।

ऐसे में चिकित्सक हर किसी को व्यायाम करने की सलाह दे रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र मिड़ढ़ा के प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि अभी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। कभी-कभी धूप निकलेंगे, लेकिन ठंड बढ़ती ही जाएगी।