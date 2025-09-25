बलिया में हटाए गए अधिशासी अभियंता, करंट की चपेट में आने से हुई थी दो बच्चियों की मौत

बलिया के जीराबस्ती में विद्युत विभाग की लापरवाही से दो बच्चियों की मृत्यु के मामले में शासन ने सख्त कार्रवाई की है। अधिशासी अभियंता नरेंद्र प्रकाश को हटा दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उप खंड अधिकारी अनिल राम और अवर अभियंता आशुतोष पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को जल्द ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, बलिया। जीराबस्ती में विद्युत विभाग की लापरवाही से दो बच्चियों की जान चली गई थी। इस मामले में शासन की ओर से अधिशासी अभियंता नरेंद्र प्रकाश को हटाते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है, जबकि उप खंड अधिकारी अनिल राम और अवर अभियंता आशुतोष पांडेय को निलंबित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि शासन की ओर से तीनों लोगों को खिलाफ कार्रवाई की गई है। दो दिन के अंदर पीड़ित परिवार को प्रक्रिया पूरी कर आर्थिक सहायता दे दी जाएगी। घटना के बाद से ही बस्ती में आपूर्ति ठप हो गई है।

यह है पूरा मामला बलिया शहर से सटा जीराबस्ती में बारिश का पानी कई दिनों से भरा हुआ है। बुधवार को स्कूल बंद होने के बाद हल्दी क्षेत्र के बजड़हा निवासी हरेराम यादव की बेटियां आंचल और अल्का पैदल ही घर जा रही थी। वह बस्ती में प्रवेश कर रहीं थीं कि पानी में प्रवाहित करंट की जद में आ गईं।