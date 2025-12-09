Language
    कड़कड़ाती ठंड से निराश्रितों को बचाने की पहल, पीपीपी मॉडल पर बलिया में बनेगा 50 बेड का रैन बसेरा

    By Baliya Photographer Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:56 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बलिया। जनपद में दिन-प्रतिदिन बढ़ रही ठंड के बीच निराश्रितों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। नगर पालिका प्रशासन शहर में पीपीपी मॉडल पर 50 बेडों की क्षमता वाला अस्थाई रैन बसेरा बनाने जा रही है।

    हालांकि रैन बसेरा का निर्माण फाडंड वन फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। लेकिन रैन बसेरा का संचालन नगर पालिका की टीम करेगी। इसको लेकर नगर पालिका ने एनओसी जारी कर दी है। अगले सप्ताह तक रैन बसेरा अस्तित्व में आ जाएगा।

    शहर में रैन बसेरे को लेकर नगर पालिका की उदासीनता को प्रदर्शित करते हुए दैनिक जागरण ने चार दिसंबर के अंक में रात के मंजर को प्रकाशित किया था। मौके पर नगर पालिका की ओर से कोतवाली के पास 56 बेडों के साथ संचालित स्थाई रैँन बसेरा ही अस्तित्व में दिखा।

    जबकि शहर के अन्य सार्वजनिक स्थान उपेक्षित ही पड़े है। खबर छपने के बाद नगर पालिका में रैन बसेरा निर्माण की गतिविधि तेज हो गई है। इस बीच ईओ सुभाष कुमार ने बताया कि समाजसेवी संस्था फाउंड वन फाउंडेशन की अपील पर नगर पालिका प्रशासन ने रैन बसेरा बनाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

    फाउंडेशन की ओर से 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक रेैन बसेरा संचालित किया जाएगा। हालांकि अबतक जगह को लेकर विचार चल रहा है। लेकिन सूत्रों की मानें तो शहर के गड़हा मोहल्ला स्थित लोहिया मार्केट को ही रैन बसेरा के लिए चिन्हित किया जा सकता है।

