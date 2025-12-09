UP Board Exam: पहली बार AI की मदद से लगेगी इनविजिलेटर की ड्यूटी, एग्जाम रूम में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल

जागरण संवाददाता, चंदौली। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी और तेज कर दी गई है। परिषद ने 15 दिसंबर तक कक्ष निरीक्षक के लिए शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का डाटा मांगा है। इस बार परीक्षाएं कराने के लिए 5,195 शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अतिरिक्त परिषदीय स्कूलों के 1,100 शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई जाएंगी। डीआइओएस के अनुसार, पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी ऑनलाइन लगेगी। 50 प्रतिशत कक्ष निरीक्षक बाहरी तैनात किए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के 63 हजार 111 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इसके लिए 82 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक अब सभी कक्ष निरीक्षक अपने विद्यालय के ही तैनात नहीं कर सकेंगे।

केंद्रों में अन्य विद्यालयों के शिक्षक बतौर कक्ष निरीक्षक तैनात होंगे। परीक्षा के दौरान एक कक्ष में 40 परीक्षार्थी बैठाए जाएंगे। इसमें दो कक्ष निरीक्षक की व्यवस्था होगी। इसमें एक बाहरी कक्ष निरीक्षक होगा। 40 से अधिक परीक्षार्थी होने पर तीन कक्ष निरीक्षक तैनात किए जाएंगे।

इसमें एक स्कूल और दो बाहर के होंगे। जहां बालिकाएं होंगी, वहां कक्ष निरीक्षक के तौर पर शिक्षिका की तैनाती होगी। छात्रा की तलाशी शिक्षिका ही लेंगी। जिन शिक्षकों के परिचित या रिश्तेदार जिस केंद्र पर परीक्षा देंगे वहां उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी।