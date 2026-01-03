किसान भाई ध्यान दें! अगर अब भी नहीं कराई फार्मर रजिस्ट्री तो अटक जाएंगे सम्मान निधि के पैसे

जागरण संवाददाता, बलिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसमें लापरवाही करने वाले लोग अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं। जिले में कुल 4.55 लाख 143 किसान इस योजना में शामिल हैं। अब तक 61.11 प्रतिशत यानी 2.78 लाख 133 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराई है। अभी 1.77 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री लंबित है। इनमें से 49 हजार 392 प्रकरण लेखपाल स्तर पर सत्यापन नहीं होने से लंबित है।

तहसीलवार स्थिति पर नजर डालें बैरिया तहसील में महज 50.90 प्रतिशत किसानों की रजिस्ट्री हो सकी है, जबकि बलिया सदर 59.29 प्रतिशत और बेल्थरारोड 58.31 प्रतिशत पर ही सिमटा हुआ है। बांसडीह तहसील में 60.50 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है। वहीं रसड़ा तहसील 67.35 प्रतिशत के साथ जिले में सबसे आगे है, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद सिकंदरपुर तहसील ने जिस रफ्तार से काम किया है, उसने प्रशासन का ध्यान खींचा है।