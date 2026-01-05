Language
    श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में मिलेगी मुफ्त शिक्षा, 31 जनवरी तक करें आवेदन

    By Milan Kumar Gupta Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    बलिया में अटल आवासीय विद्यालय में श्रमिकों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र श्रमिक 31 जनवरी 2026 तक कक्षा 5 व 8 ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा।

    जागरण संवाददाता, बलिया। अटल आवासीय विद्यालय में श्रमिकों के बच्चों के फ्री शिक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक जनवरी से आवेदन पत्र भरा जा रहा है। पात्र श्रमिकों के कक्षा पांच व आठ में अध्ययनरत बच्चे 31 जनवरी 2026 तक आवेदन ऑनलाइन या श्रम कार्यालय बलिया से प्राप्त कर भर सकते हैं। इसका दस्तावेज कार्यालय में जमा किया जाएगा।

    इसके लिए वही परिवार पात्र होंगे जिनका श्रमिक पंजीयन 30 नवंबर 2025 को तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके साथ ही कोविड 19 से अनाथ हुए बच्चे जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र बच्चे अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए फॉर्म भर सकते हैं।

    प्रति परिवार पात्र बच्चों की संख्या अधिकतम दो होनी चाहिए। इसकी प्रवेश परीक्षा 22 फरवरी को होगी, जिसके लिए प्रवेश पत्र सात से 21 फरवरी तक प्राप्त किया जा सकता है।

    श्रम प्रवर्तन अधिकारी बलिया जितेंद्र कुमार ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय, गम्भीरवन, आजमगढ़ सत्र 2026-27 में कक्षा छह में 160 सीटों (80 छात्र व 80 छात्राओं), कक्षा नौ में 61 सीटों (30 छात्र व 31 छात्राओं) के प्रवेश के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

    उम्मीदवार आनलाइन आवेदन बोर्ड की वेबसाइट व अटल आवासीय विद्यालय की वेबसाइट व कार्यालय के माध्यम से प्रवेश फार्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस सह-शैक्षिक आवासीय विद्यालय में बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक छात्रावास होगा।

    बच्चों को सीबीएसई पैटर्न पर आधारित गुणवत्तापरक शिक्षा, भोजन व छात्रावास की निश्शुल्क व्यवस्था रहेगी। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक का पंजीयन प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, श्रमिक का आय प्रमाण पत्र, कोविड-19 में अनाथ होने की दशा में माता व पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के आधार कार्ड की प्रति, तीन पासपोर्ट साइज के फोटो समेत अन्य आवश्यक कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।

    कक्षा छह में प्रवेश के लिए मानसिक क्षमता परीक्षण, अंक गणित, भाषा परीक्षण, योग से संबंधित दो घंटे की प्रवेश परीक्षा होगी। वहीं कक्षा नौ में प्रवेश के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।