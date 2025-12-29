बलिया में अपार आईडी बनाने की रफ्तार हुई धीमी, अब भी वंचित हैं 42.79 प्रतिशत छात्र

जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अपार आईडी के निर्माण में बलिया जिला अभी लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले में बड़ी संख्या में छात्र अब भी अपार आईडी से वंचित हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिले के कुल 6,63,343 छात्रों में से 3,79,522 छात्रों की ही अपार आईडी बन सकी है, जबकि 2,79,698 छात्रों का पंजीकरण अब तक नहीं हो पाया है। इस तरह जिले में 42.79 प्रतिशत कार्य अब भी लंबित है।

अपार (ऑटोमेटेड परमानेंट अकादमिक अकाउंट रजिस्ट्री) छात्र की स्थाई शैक्षणिक पहचान संख्या है। इसके माध्यम से छात्र की पढ़ाई से जुड़ा पूरा शैक्षणिक रिकार्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है और आगे की पढ़ाई, प्रवेश तथा छात्रवृत्ति जैसी प्रक्रियाओं में यह उपयोगी सिद्ध होती है।