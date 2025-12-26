पत्नी के ससुराल नहीं आने से आहत युवक ने उठाया आत्मघाती कदम, मौत की खबर सुनकर भी पत्नी का नहीं पसीजा दिल
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक युवक ने पत्नी के ससुराल नहीं आने से आहत होकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद भी पत्नी का दिल नहीं पसीजा और वो ससुराल नह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बलिया। मनियर में पत्नी के मायके से ससुराल नहीं आने से आहत युवक ने फंदे से लटकर जान दे दी। रात में स्वजन ने जब उसे घर के अंदर फंदे से लटके हाल में देखा तो सभी के होश उड़ गए।
स्वजन उसे फंदे से उतार कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर पहुंचे जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची मनियर पुलिस जांच में जुटी है। मृत युवक राजकुमार गोंड़ उर्फ मोला निवासी गंगापुर थाना मनियर के विषय में स्वजन ने बताया कि उसकी शादी करीब पांच वर्ष पूर्व प्रेमचंद गोंड़ की पुत्री रिंकी निवासी लोहटा थाना मनियर के साथ हुई थी।
उसका 11 माह का एक लड़का ऋषभ भी है। मृतक शराब का सेवन करता था, जिसकी वजह से पत्नी ससुराल नहीं आ रही थी। वह कभी-कभी ससुराल आती भी थी तो उसके मायके पक्ष के लोग उसे लेकर चले जाते थे।
मृतक जब भी ससुराल पत्नी की विदाई कराने के लिए जाता था तो वहां अक्सर विवाद हो जाता था। घटना के दिन भी युवक मनियर थाने पर पत्नी की विदाई कराने की गुहार लेकर गया था। प्रभारी निरीक्षक मनियर कौशल कुमार पाठक ने बताया कि सिपाही ने उसकी पत्नी से फोन पर बात कराई तो उसकी पत्नी ने ससुराल आने से साफ मना कर दी।
उसका कहना था कि जब तक पति शराब पीना नहीं छोड़ेंगे वह ससुराल नहीं आएगी। इस जवाब से आहत युवक घर पहुंचा और घर में घुसकर पंखे के हुक में फंदा लगाकर जान दे दिया। मृतक राजकुमार की मौत की सूचना के बाद भी पत्नी ससुराल नहीं आई। मृतक की माता निर्मला देवी एवं बहन सोनमती व प्रिया का रो-रोकर बुरा हाल है।
