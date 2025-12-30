युवक-युवती में इंस्टाग्राम पर हो गया था प्यार, सिवान से मिलने बलिया पहुंचा युवक, दो दिन बाद बालिग होने पर होगी शादी
बलिया में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी में कानूनी उम्र का पेच फंस गया। सिवान से अपनी प्रेमिका से मिलने आए युवक को पकड़ा गया। पता चला कि युवत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बलिया। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कानून की भी अपनी सीमाएं हैं। बांसडीह रोड क्षेत्र के एक गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां इंस्टाग्राम पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी शादी के मुहाने तक तो पहुंची, लेकिन कानूनी उम्र के पेच ने दो दिन का ब्रेक लगा दिया।
अभी युवक को बालिग होने में दो दिन का समय है, ऐसे में दो दिन बाद दोनों की शादी होने की उम्मीद परिजनों द्वारा जताई जा रही है। बिहार के सिवान जिले के एक गांव का रहने वाला युवक सोमवार देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने बांसडीह रोड क्षेत्र स्थित उसके गांव पहुंच गया।
युवक चुपके से प्रेमिका के घर में दाखिल हुआ, लेकिन आहट पाकर स्वजन की नींद खुल गई। घरवालों ने युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे घर में ही बंधक बना लिया। पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि उसकी दोस्ती युवती से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी और प्रेमिका के बुलाने पर ही वह सिवान से यहां आया था।
मंगलवार को युवक के स्वजन को सूचना दी गई, जिसके बाद वह भी बलिया पहुंच गए। मामले को सुलझाने के लिए घंटों पंचायत चली और अंततः मामला थाने तक जा पहुंचा। पुलिस की मौजूदगी में जब दोनों पक्षों ने कागजात खंगाले, तो एक रोचक तथ्य सामने आया।
पुलिस और स्वजन के बीच चली जद्दोजहद के दौरान पता चला कि युवती को बालिग होने में मात्र दो दिन शेष हैं। यदि तत्काल शादी की जाती, तो वह कानूनी रूप से अवैध मानी जाती। इसे देखते हुए दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से एक परिपक्व निर्णय लिया। दोनों परिवारों ने तय किया है कि ठीक दो दिन बाद, युवती के बालिग होते ही दोनों की विधि-विधान से कोर्ट मैरिज करा दी जाएगी।
इस फैसले के बाद ही मामला शांत हुआ और पुलिस ने राहत की सांस ली। क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की हिदायत देकर घर भेज दिया है। इस संबंध में बांसडीह रोड थानाध्यक्ष वंशबहादुर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है।
