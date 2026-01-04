जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। एक जनवरी को विजय ट्रेडर्स, सलेमपुर से बिहार के हाजीपुर के लिए 300 क्विंटल गेहूं लादकर निकला ट्रक गायब हो गया है। इस मामले में नगरा पुलिस ने ट्रक चालक शनि कुमार, ट्रांसपोर्टर छोटेलाल और ट्रक मालिक आशुतोष यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि ट्रक की लोकेशन ट्रेस की जा रही है।

सलेमपुर निवासी छठ्ठू प्रसाद ने थाने में दी गई तहरीर में उल्लेख किया है कि जीएस ट्रांसपोर्ट कंपनी, घोसी के छोटेलाल से हाजीपुर भेजने के लिए ट्रक की व्यवस्था की गई थी। एक जनवरी को ट्रक संख्या यूपी 60 टी 7709 को भेजा गया, जिसका चालक शनि चौहान था।

ट्रक पर कुल 300 क्विंटल गेहूं लादकर भेजा गया। सभी आवश्यक बिल्टी और कागजात के साथ ट्रक तो निकल गया, लेकिन जब दो जनवरी तक ट्रक हाजीपुर नहीं पहुंचा, तो शक होने लगा। चालक को फोन करने पर उसका मोबाइल बंद जा रहा था।

पीड़ित ने बताया कि जब ट्रक मालिक से संपर्क किया गया, तो वह इधर-उधर की बातें करने लगे। जीएस ट्रांसपोर्ट घोसी के संचालक छोटेलाल ने भी अनभिज्ञता जताई। ट्रक पर लदे गेहूं की कीमत लगभग आठ लाख रुपये के करीब है। नगरा पुलिस ने तहरीर के आधार पर ट्रक चालक, ट्रक मालिक और ट्रांसपोर्ट संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि सर्विलांस टीम और नगरा थाना के एसआइ को इस मामले में लगाया गया है। पुलिस का प्रयास है कि ट्रक की बरामदगी के साथ-साथ आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस घटना ने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में सुरक्षा और विश्वसनीयता के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है। ट्रक के गायब होने से न केवल पीड़ित व्यापारी को आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि इससे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में कार्यरत अन्य व्यवसायियों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है।

पुलिस की कार्रवाई और जांच के परिणामों का सभी को इंतजार है, ताकि इस मामले में न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ट्रक की बरामदगी और आरोपितों की गिरफ्तारी से ही इस मामले में कुछ हद तक राहत मिल सकेगी।