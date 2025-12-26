जागरण संवाददाता, बलिया: रसड़ा थाना क्षेत्र के राघोपुर चट्टी से नगरा रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के पास गुरुवार की रात लगभग 9:45 बजे एक चखना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मृतक की पहचान 48 वर्षीय संतोष सिंह उर्फ बागी के रूप में हुई है, जो ग्राम बेलसड़ी, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर के निवासी थे।

संतोष सिंह शराब की दुकान के बगल में चखना की दुकान चलाते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर पिस्तौल से फायरिंग की। हमलावरों की गोली संतोष सिंह के सिर और पेट में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मृतक के स्वजन की तहरीर के आधार पर थाना नगरा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

घटनास्थल की जांच एफएसएल टीम द्वारा गहराई से की जा रही है, ताकि घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया है, और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

शराब दुकान पर चखना दुकानदार के हत्यारोपित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार रसड़ा के राघोपुर में चखना दुकानदार की हत्या के पांच आरोपित शुक्रवार को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए। रसड़ा क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आलोक गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग पांच बजे रसड़ा पुलिस की टीम कोतवाली क्षेत्र के मुंडेरा रोड, कटुहरा में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही थी।

पुलिस टीम द्वारा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की जांच का प्रयास किया गया, तभी आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के मडहीं गांव के निवासी मंजीत सिंह उर्फ ओम सिंह (27), खजुरगांव के निवासी संदीप सिंह उर्फ गोलू सिंह (23), अतुल सिंह उर्फ बब्बू सिंह (21), प्रभात सिंह उर्फ बंटी (22) और प्रवीण सिंह उर्फ गोलू (27) को गिरफ्तार कर लिया।

मुठभेड़ के दौरान मंजीत सिंह और संदीप सिंह के बाएं पैर में गोली लगी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपितों के कब्जे से तीन बाइक, देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, और पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।

इस प्रकार की घटनाएं समाज में भय का माहौल पैदा करती हैं और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे अपराधियों को पकड़कर कानून के दायरे में लाएं। क्षेत्र के लोग अब सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि वे जल्द से जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने में सफल होंगी।