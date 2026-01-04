नए साल 2026 में होंगे कुल 13 महीने, ज्येष्ठ माह में लगेंगे दो महीने 

जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। हिंदी पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 अधिमास वाला वर्ष होगा, जिसमें आठ साल बाद जेष्ठ मास के दो महीने होंगे। पिछले अधिमास में सावन मास दो महीने का था। इस वर्ष कुल 13 महीने होंगे, जिससे अधिकांश त्योहारों की तिथियों में बदलाव देखने को मिलेगा।

धतूरी टोला निवासी पंडित वशिष्ट नारायण शास्त्री ने बताया कि होली 10 दिन पहले, यानी 4 मार्च को मनाई जाएगी। अधिमास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, हर तीन साल में आता है ताकि चंद्र और सौर कैलेंडर के बीच का अंतर पूरा किया जा सके।