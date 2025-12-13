बहराइच में मां के पास सो रही थी बेटी, जबड़े में दबोच ले गया भेड़िया
बहराइच के कैसरगंज इलाके में भेड़िया का आतंक जारी है। गोडहिया नंबर 4 के जरूवा गांव में, एक भेड़िया घर के बरामदे से एक वर्षीय बच्ची को उठा ले गया। बच्ची ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। बहराइच में भेड़िया का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैसरगंज इलाके के ग्राम पंचायत गोडहिया नंबर 4 के मजरा जरूवा में शनिवार की सुबह घर के बरामदे में मां के साथ सो रही एक वर्षीय बच्ची को भेड़िया जबड़े में दबोच कर गन्ने के खेत में भाग निकला।
परिवारजन ने शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए, लेकिन तब तक भेड़िया आंखों से ओझल हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस व वन विभाग की टीम ग्रामीणों के साथ बच्ची की तलाश में इलाके में सर्च आपरेशन चला रही है । जरूवा निवासी रामकुमार की एक वर्षीय पुत्री आरवी अपनी मां राम कुमारी के साथ घर के बरामदे में सो रही थी।
अचानक एक भेड़िया आया और मां के बगल सो रही बच्ची को जबड़े मे दबोच लिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनते महिला की नींद टूटी तो बेटी को भेड़िया के जबड़े में देख शोर मचाने लगी। शोर शराबा सुनकर जबतक परिवारजन व ग्रामीण एकत्रित हुए तब तक भेड़िया बच्ची को जबड़े में दबोचकर भाग निकला।
यह भी पढ़ें- बहराइच में तीन छप्पर में लगी भीषण आग, 15 बकरियों की जिंदा जलकर मौत
ग्रामीणों के पीछा करने पर भेड़िया गन्ने के खेत मे घुस गया। रामकुमारी शुक्रवार को ही अपने ससुराल नयापुरवा से अपने मायके जरूवा आई थी और शनिवार को यह घटना घट गयी। जानकारी मिलने पर कोतवाल कैसरगंज बृजेन्द्र कुमार मिश्र भी मौके पर पहुंच गए। भेडिए की तलाश में वनविभाग की टीम जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।