बहराइच में मां के पास सो रही थी बेटी, जबड़े में दबोच ले गया भेड़िया

जागरण संवाददाता, बहराइच। बहराइच में भेड़िया का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैसरगंज इलाके के ग्राम पंचायत गोडहिया नंबर 4 के मजरा जरूवा में शनिवार की सुबह घर के बरामदे में मां के साथ सो रही एक वर्षीय बच्ची को भेड़िया जबड़े में दबोच कर गन्ने के खेत में भाग निकला।

परिवारजन ने शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए, लेकिन तब तक भेड़िया आंखों से ओझल हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस व वन विभाग की टीम ग्रामीणों के साथ बच्ची की तलाश में इलाके में सर्च आपरेशन चला रही है । जरूवा निवासी रामकुमार की एक वर्षीय पुत्री आरवी अपनी मां राम कुमारी के साथ घर के बरामदे में सो रही थी।