    बहराइच में तीन छप्पर में लगी भीषण आग, 15 बकरियों की जिंदा जलकर मौत

    By Raju Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:52 PM (IST)

    बहराइच में एक दर्दनाक घटना घटी, जहां तीन छप्परों में भीषण आग लगने से 15 बकरियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह घटना स्थानीय समुदाय के लिए एक बड़ा नुकसान ...और पढ़ें

    आग की चपेट में 15 बकरियों की जिंदा जलकर मौत।

    संवाद सूत्र, मिहींपुरवा (बहराइच)। राजापुर कतरनिया गांव निवासी ग्रामीणों के फूस के मड़हे में आग लग गई। जब तक लोग आग बुझाने का प्रयास करते, तब तक गृहस्थी का सामान जल गया। घटना में व 15 बकरियों की भी झुलसकर मौत हो गई।

    मोतीपुर इलाके के ग्राम पंचायत राजापुर कतरनिया के मजरा ताड़पुरवा में गुरुवार देर रात को गांव निवासी लीलावती देवी के फूस के मकान में आग लग गई। आग की लपटें उठते देख ग्रामीण दौड़े, लेकिन लपट ने पड़ोसी राम किशुन और मलखान के घरों को आगोश में ले लिया। देखते ही देखते तीनों फूस के मकान जलकर राख हो गए।

    अग्निकांड में तीनों परिवारों की 15 बकरियां जलकर मर गए। वहीं, घर में रखा अनाज, कपड़े व अन्य जरूरी सामान भी राख में तब्दील हो गया। ग्रामीणों ने तत्काल बिजली विभाग को फोन कर बिजली कटवाने की सूचना दी, लेकिन तब तक तीनों घर जल चुके थे।

    ग्रामीणों के मुताबिक शार्ट सर्किट से आग लगी है। सूचना के बावजूद राजस्व विभाग और अग्निशमन टीम के मौके पर न पहुंचने से ग्रामीणों में नाराजगी है। उप जिलाधिकारी मिहींपुरवा राम दयाल ने बताया कि जानकारी मिली है हल्का लेखपाल भेज कर जांच की जाएगी।