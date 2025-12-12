बहराइच में तीन छप्पर में लगी भीषण आग, 15 बकरियों की जिंदा जलकर मौत

संवाद सूत्र, मिहींपुरवा (बहराइच)। राजापुर कतरनिया गांव निवासी ग्रामीणों के फूस के मड़हे में आग लग गई। जब तक लोग आग बुझाने का प्रयास करते, तब तक गृहस्थी का सामान जल गया। घटना में व 15 बकरियों की भी झुलसकर मौत हो गई।

मोतीपुर इलाके के ग्राम पंचायत राजापुर कतरनिया के मजरा ताड़पुरवा में गुरुवार देर रात को गांव निवासी लीलावती देवी के फूस के मकान में आग लग गई। आग की लपटें उठते देख ग्रामीण दौड़े, लेकिन लपट ने पड़ोसी राम किशुन और मलखान के घरों को आगोश में ले लिया। देखते ही देखते तीनों फूस के मकान जलकर राख हो गए।

अग्निकांड में तीनों परिवारों की 15 बकरियां जलकर मर गए। वहीं, घर में रखा अनाज, कपड़े व अन्य जरूरी सामान भी राख में तब्दील हो गया। ग्रामीणों ने तत्काल बिजली विभाग को फोन कर बिजली कटवाने की सूचना दी, लेकिन तब तक तीनों घर जल चुके थे।