    यूपी के इस जिले में भेड़िये के आतंक से ग्रामीणों में दहशत, महिला समेत तीन पर किया जानलेवा हमला

    By rahul kumar yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:28 PM (IST)

    बहराइच के कैसरगंज रेंज में भेड़िये का आतंक जारी है जहां उसने 24 घंटे में तीन लोगों पर हमला कर दिया है। घायलों में एक महिला भी शामिल है और एक किसान गंभीर रूप से घायल है। वन विभाग ड्रोन से निगरानी कर रहा है लेकिन अभी तक भेड़िये को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

    भेड़िये ने महिला समेत तीन लोगों पर किया हमला।

    संवाद सूत्र, गजाधरपुर (बहराइच)। कैसरगंज रेंज में 24 घंटे के भीतर भेड़िये ने फिर महिला समेत तीन लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया। एक की हालत गंभीर होने पर अस्थाई अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। हमले के बाद वन विभाग की टीम ने गश्त तेज कर दी है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। भेड़िये के बढ़ते हमलों से ग्रामीणों में दहशत व आक्रोश है।

    ग्राम पंचायत मंझारा तौकली के दयालपुरवा निवासी मिल्की राम मंगलवार की दोपहर खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत में छिपे भेड़िये ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। हमले में किसान जमीन पर गिर गए और भेड़िये ने उन्हें पंजों से घायल कर दिया।

    चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। भीड़ को अपने पास आता देख भेड़िया भाग गया। घटना के बाद किसान को प्राथमिक उपचार के लिए पंचायत भवन लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनके शरीर पर पंजों के गहरे जख्म हैं।

    वहीं, कैसरगंज के मंगलपुरवा बदरौली गांव निवासी बड़कऊ पर सोमवार की देर रात हमला कर घायल कर दिया। इसी ग्राम पंचायत के खालेपुरवा गांव निवासी पिंटू की पत्नी छोटका के हाथ पर हमला कर भाग गया।

    लगातार बढ़ते हमले से ग्रामीणों में आक्रोश है। डीएफओ रामसिंह यादव ने बताया कि वन्यजीव को पकड़ने के लिए टीमें लगातार प्रयासरत हैं।

