यूपी के इस जिले में भेड़िये के आतंक से ग्रामीणों में दहशत, महिला समेत तीन पर किया जानलेवा हमला

बहराइच के कैसरगंज रेंज में भेड़िये का आतंक जारी है जहां उसने 24 घंटे में तीन लोगों पर हमला कर दिया है। घायलों में एक महिला भी शामिल है और एक किसान गंभीर रूप से घायल है। वन विभाग ड्रोन से निगरानी कर रहा है लेकिन अभी तक भेड़िये को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

संवाद सूत्र, गजाधरपुर (बहराइच)। कैसरगंज रेंज में 24 घंटे के भीतर भेड़िये ने फिर महिला समेत तीन लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया। एक की हालत गंभीर होने पर अस्थाई अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। हमले के बाद वन विभाग की टीम ने गश्त तेज कर दी है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। भेड़िये के बढ़ते हमलों से ग्रामीणों में दहशत व आक्रोश है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम पंचायत मंझारा तौकली के दयालपुरवा निवासी मिल्की राम मंगलवार की दोपहर खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत में छिपे भेड़िये ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। हमले में किसान जमीन पर गिर गए और भेड़िये ने उन्हें पंजों से घायल कर दिया।