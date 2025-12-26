Language
    यूपी पंचायत की मतदाता सूची में नाबालिग हुआ बालिग, बिना शादी के मिल गई दुल्हन

    By Ritesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:42 PM (IST)

    एसआईआर के दौरान बीएलओ की लापरवाही आई सामने।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन हो चुका है। 30 दिसंबर तक दावा, आपत्ति का समय दिया गया है लेकिन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। बीएलओ ने एक नाबालिग को बालिग बनाते हुए उसकी शादी तक करा दी और मतदाता सूची में बिना शादी के पत्नी का नाम बढ़ा दिया। इस पर परिवार के लोग हैरान व परेशान हैं। पूर्व प्रधान से गठजोड़ कर बीएलओ पर लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है।

    मामला बलहा विकास खंड के दलजीतपुरवा का है। गांव की वोटर लिस्ट में क्रम संख्या 496 पर दर्ज ब्रह्मानंद पुत्र सुखराम की फर्जी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में क्रम संख्या 497 पर मनीषा का नाम दर्ज कर दिया गया है।

    ग्रामीणों की माने तो अभी ब्रह्मानंद की उम्र 18 साल से भी कम है। जबकि मतदाता सूची में बीएलओ बने लेखपाल बंशलाल राणा और गांव के पूर्व प्रधान अब्बास अली और उनके भाई रोजगार सेवक जलालुद्दीन की गठजोड़ से मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है। सूची में 130 से ज्यादा नाबालिगों के नाम बढ़ाकर सूची को विवादित कर दिया है।

    बताया जा रहा है कि दलजीतपुरवा गांव की मतदाता सूची में अनंतिम सूची के प्रकाशन के पहले 290 मकान नंबर में 80 से ज्यादा नाम दर्ज थे। 23 दिसंबर को सूची आने के बाद नाबालिगों के नाम बढ़ा दिए गए हैं।

    वर्तमान ग्राम प्रधान प्रियंका ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीएलओ और पूर्व प्रधान की गठजोड़ से ऐसा हुआ है। मोतीपुर तहसील के नायाब तहसीलदार ब्रह्मदीन यादव ने बताया कि मतदाता सूची में कोई फर्जी नाम नही रहेगा। दावा आपत्ति फार्म भराकर सभी फर्जी नाम हटाए जाएंगे।

    मामले की जांच कराई जाएगी। दावा, आपत्ति का समय है। फर्जी नाम हटाए जाएंगे। जांच में पुष्टि के बाद बीएलओ पर भी कार्रवाई होगी। -अमित कुमार, एडीएम, बहराइच।