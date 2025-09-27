Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रतजगा के बाद भी नहीं रुका चोरी का सिलसिला, चाकू की नोक पर बदमाशों ने की लूटपाट; पुलिस की गश्त पर उठे सवाल

    By Raju Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:22 PM (IST)

    बहराइच जिले में चोरी और लूट की घटनाओं में वृद्धि हो रही है जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। रिसिया में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर लाखों की लूट की जबकि मिहीपुरवा में भी एक घर से लाखों की चोरी हुई। शहर में दिनदहाड़े चाकू की नोक पर डेढ़ लाख रुपये की लूट हुई। पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चोरों की घेराबंदी में गुजारने के बाद भी चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूटे आठ लाख।

    जागरण टीम, बहराइच। जिले में सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। चोरी व लूट की घटनाएं बढ़ गई हैं। शहर में दिनदहाड़े चाकू की नोक पर डेढ़ लाख रुपये घर से उठा ले गए तो रिसिया इलाके में चाकू की नोक पर बंधक बनाकर आठ लाख की लूट बदमाशों ने की। मिहीपुरवा में दो लाख से अधिक की चोरी हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, हमजापुरा मुहल्ले में चोरों की घेराबंदी में लोगों की रात गुजर गई। लगातार हो रही घटनाओं से पुलिस गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर खुलासा करने का दावा कर रही है।

    रिसिया इलाके के साहेबपुरवा निवासी राम आशीष गुप्त के घर शुक्रवार की रात चार-पांच की संख्या में हथियार से लैस होकर बदमाश दीवार फांदकर घर में घुस गए। चाकू की नोक पर उनकी गर्भवती बहू व पौत्र को बंधक बना लिया।

    घर मे रखे बक्से का ताला तोड़कर छह हजार की नकदी व सात लाख से अधिक सोने-चांदी के जेवरात लूट ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की।

    मिहींपुरवा में मोतीपुर इलाके के कबेलपुर निवासी इरफान के घर से शुक्रवार की रात छत के रास्ते चोर घर में घुस आए। घर में रखी एक लाख 75 हजार रुपये नकदी, एक लाख के सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान उठा ले गए।  थानाध्यक्ष आनंद कुमार चौरसिया ने बताया कि जांच की जा रही है।

    चित्तौरा शहर के बक्शीपुरा मुहल्ला निवासी बृजेंद्र जायसवाल के घर में शाम को उनका बेटा कृष्णा मौजूद था। शाम चार बजे दो लोग घर में घुस आए और चाकू की नोक पर बच्चे को डराकर घर में रखी डेढ़ लाख रुपये व अन्य सामान लेकर फरार हो गए।

    सूचना पर बहराइच सांसद आनंद गोंड ने घटनास्थल का जायजा लिया। एसओ रामाज्ञा सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- बेटे ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हत्यारे काे मार डाला, ठीक उसी जगह पर की वारदात