रतजगा के बाद भी नहीं रुका चोरी का सिलसिला, चाकू की नोक पर बदमाशों ने की लूटपाट; पुलिस की गश्त पर उठे सवाल

बहराइच जिले में चोरी और लूट की घटनाओं में वृद्धि हो रही है जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। रिसिया में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर लाखों की लूट की जबकि मिहीपुरवा में भी एक घर से लाखों की चोरी हुई। शहर में दिनदहाड़े चाकू की नोक पर डेढ़ लाख रुपये की लूट हुई। पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस जांच कर रही है।

जागरण टीम, बहराइच। जिले में सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। चोरी व लूट की घटनाएं बढ़ गई हैं। शहर में दिनदहाड़े चाकू की नोक पर डेढ़ लाख रुपये घर से उठा ले गए तो रिसिया इलाके में चाकू की नोक पर बंधक बनाकर आठ लाख की लूट बदमाशों ने की। मिहीपुरवा में दो लाख से अधिक की चोरी हुई।

वहीं, हमजापुरा मुहल्ले में चोरों की घेराबंदी में लोगों की रात गुजर गई। लगातार हो रही घटनाओं से पुलिस गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर खुलासा करने का दावा कर रही है। रिसिया इलाके के साहेबपुरवा निवासी राम आशीष गुप्त के घर शुक्रवार की रात चार-पांच की संख्या में हथियार से लैस होकर बदमाश दीवार फांदकर घर में घुस गए। चाकू की नोक पर उनकी गर्भवती बहू व पौत्र को बंधक बना लिया।

घर मे रखे बक्से का ताला तोड़कर छह हजार की नकदी व सात लाख से अधिक सोने-चांदी के जेवरात लूट ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। मिहींपुरवा में मोतीपुर इलाके के कबेलपुर निवासी इरफान के घर से शुक्रवार की रात छत के रास्ते चोर घर में घुस आए। घर में रखी एक लाख 75 हजार रुपये नकदी, एक लाख के सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान उठा ले गए। थानाध्यक्ष आनंद कुमार चौरसिया ने बताया कि जांच की जा रही है।