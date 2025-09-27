Language
    बेटे ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हत्यारे काे मार डाला, ठीक उसी जगह पर की वारदात

    By abhisek dwivedi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:57 PM (IST)

    महोबा के कालीपहाड़ी गांव में बृजेंद्र नामक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। बृजेंद्र ने 9 साल पहले जयपाल की हत्या की थी। जयपाल के बेटों ने बदला लेते हुए बृजेंद्र को उसी जगह मारा और शव को सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    हत्या के बाद ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से बांधकर सड़क पर फेंका था शव

    जागरण संवाददाता, महोबा। शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कालीपहाड़ी में सोमवार 22 सितंबर की रात्रि 30 वर्षीय बृजेंद्र की कुल्हाड़ी से हमलाकर हत्या कर दी गई थी। दिवंगत ने भी 9 साल पहले शराब के लिए 50 रुपये न देने पर गांव के ही जयपाल की हत्या कर दी थी।

    दिवंगत जयपाल के बेटे व अन्य स्वजनों ने ठीक उसी जगह पर उसकी हत्या की, जहां उनके पिता को मारा गया था। इसके बाद हत्यारोपितों ने बृजेंद्र के शव को ट्रैक्टर के कल्टीवेटर पर बांधा और घटनास्थल से करीब 250 मीटर दूर सड़क पर फेंक दिया।

    दिवंगत के पिता परशुराम की तहरीर पर जयपाल के तीन पुत्रों सहित छह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। शहर कोतवाली व एसओजी टीम ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उनके कब्जे से ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, दिवंगत का मोबाइल, कुल्हाड़ी व रस्सी बरामद की गई है। न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद हत्यारोपितों को जेल भेजा गया है।

    ग्राम कालीपहाड़ी निवासी बृजेंद्र ने अप्रैल 2016 में जयपाल से शराब पीने के लिए 50 रुपये मांगे थे। जयपाल ने रुपये देने से मना कर दिया था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। बृजेंद्र ने जयपाल की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    उधर, सोमवार की रात करीब दस बजे बृजेंद्र की भी हत्या कर दी गई। उसे उसी जगह मारा गया जहां जयपाल की हत्या हुई थी। लेकिन शव सड़क पर मिला। जयपाल के घर के सामने व रास्ते में खून के निशान मिले। हत्या करने के बाद करीब 250 मीटर दूर गांव के बाहर शव फेंक दिया गया।

    एक साल पहले ही जमानत मिली थी

    दिवंगत के पिता परशुराम ने बताया कि बृजेंद्र को हाईकोर्ट से एक साल पहले ही जमानत मिली थी। उस पर आबकारी अधिनियम का मुकदमा भी चल रहा था। सोमवार की सुबह बृजेंद्र आबकारी अधिनियम के मुकदमे की तारीख करने महोबा कचहरी आया था। उसकी तहरीर पर बबलू, अरुण, गौकरण पुत्रगण स्व. जयपाल, अर्जुन व पवन, महेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

    एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने इसे गंभीरता से लिया और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की। प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली मनीष पांडेय व एसओजी प्रभारी एसआई शिवप्रताप की संयुक्त टीम ने कोतवाली क्षेत्र के पसवारा थाना लिंक मार्ग के पास से आरोपितों अरुण, दिलीप उर्फ बब्लू, गौकरण पुत्र स्व. जयपाल व महेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

    प्रभारी निरीक्षक मनीष पांडेय ने बताया कि आरोपितों के कब्जे से एक ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, कुल्हाड़ी एवं रस्सी के दो टुकड़े व दिवंगत का मोबाइल बरामद किया गया। बताया कि आरोपितों ने जयपाल के घर के सामने हत्या की और इसके बाद ट्रैक्टर के कल्टीवेटर में रस्सी से शव बांधकर ले गए और इसे सड़क पर फेंक दिया। आरोपितों को जेल भेजा गया है।