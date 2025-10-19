'हम याद उन्हें है करते, जो लौट के घर नहीं आते', सेवा न्यास के पदाधिकारियों ने 501 दीपक जलाकर बलिदानियों को किया याद

जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रतिभा संरक्षण सेवा न्यास की ओर से शहर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर दीपावली की पूर्व संध्या पर एक दीया शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने 501 दीपक जलाकर बलिदानियों को याद किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डा. देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने बताया कि यह कार्यक्रम बीते आठ वर्षों से आयोजित किया जाता है।

उन्होंने बताया कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, बलिदानी जवानों, सामाजिक सेवा में कार्य करने वाले लोग अपने प्राणों की आहुति न दी होती तो आज हम स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए जब भी हम अपना कोई पर्व मनाएं, तब हमें अपने शहीदों को भी याद करना चाहिए। हमारा अस्तित्व आज उन्हीं बलिदानियों के चलते है अन्यथा आज भी हम गुलाम होते।