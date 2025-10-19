अयोध्या दीपोत्सव 2025: CM योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर संध्या आरती की

जागरण संवाददाता, अयोध्या। अयोध्या दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। सीएम यहां कई कार्यकर्मों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर संध्या आरती की।

दीपोत्सव 2025 में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या में सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस दौरान यहां पर रामायण के दृश्यों के साथ लेजर शो का भी आयोजन किया जाना है।

