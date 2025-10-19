Language
    अयोध्या दीपोत्सव 2025: CM योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर संध्या आरती की

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:14 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के अवसर पर सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर संध्या आरती की। इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सीएम योगी ने स्वयं आरती में भाग लेकर इस अवसर को विशेष बनाया। राम की पैड़ी पर संध्या आरती का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के तट पर की आरती।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। अयोध्या दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। सीएम यहां कई कार्यकर्मों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर संध्या आरती की। 

    दीपोत्सव 2025 में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या में सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस दौरान यहां पर रामायण के दृश्यों के साथ लेजर शो का भी आयोजन किया जाना है। 

    <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | अयोध्या: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने <a href="https://twitter.com/hashtag/Deepotsav2025?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Deepotsav2025</a> के दौरान सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर संध्या आरती की।<br><br>(सोर्स: ANI/उत्तर प्रदेश सरकार) <a href="https://t.co/SDpU0dlBFt">pic.twitter.com/SDpU0dlBFt</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/1979887193050292559?ref_src=twsrc%5Etfw">October 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।