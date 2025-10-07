UPPCS Exam 2025: परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट के साथ तैनात होंगे SSB, जारी हुआ दिशा-निर्देश

बहराइच में 12 अक्टूबर को होने वाली राज्य स्तरीय परीक्षा को शांतिपूर्वक कराने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। सीडीओ मुकेश चंद्र ने अध्यक्षता की। परीक्षा में 4320 परीक्षार्थी भाग लेंगे जिसके लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए एसएसबी के जवान तैनात किए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रोक रहेगी। अधिकारियों ने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, बहराइच। आगामी 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा तथा सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को सकुशल कराने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। अध्यक्षता सीडीओ मुकेश चंद्र ने की। परीक्षा केंद्र महिला पीजी कॉलेज में 480 व शेष 10 परीक्षा केंद्रों पर 384-384 कुल 4320 परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एसएसबी के जवान भी तैनात रहेंगे।

बैठक के दौरान उप्र लोक सेवा आयोग के समन्वयक पर्यवेक्षक शिव बाबू केशरवानी ने कहा कि सभी केंद्र व्यवस्थापक आयोग के दिशा-निर्देशों का भलि-भांति अध्ययन कर लें। परीक्षा से पूर्व परीक्षा के दौरान तथा परीक्षा के बाद की प्रकिया को पूरी तरह समझ लें, ताकि आयोग के मंशानुसार परीक्षा संपन्न कराई जा सके।