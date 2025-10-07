UPPSC PCS 2025: जिले में 59 केंद्रों पर होगी प्री परीक्षा, 27,456 अभ्यर्थी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सम्मिलित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा व सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा लखनऊ में 59 केंद्रों पर 12 अक्टूबर को कराई जाएगी। इसमें 27,456 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों, सह केंद्र व्यवस्थापकों, नोडल अधिकारियों व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक कर परीक्षा में लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया।

लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी विशाख जी. ने बताया कि परीक्षा दो पाली में कराई जाएगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी।