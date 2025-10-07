Language
    UPPSC PCS 2025: जिले में 59 केंद्रों पर होगी प्री परीक्षा, 27,456 अभ्यर्थी होंगे शामिल

    By Mahendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:21 PM (IST)

    लखनऊ में 12 अक्टूबर को राज्य सेवा परीक्षा 59 केंद्रों पर होगी जिसमें 27456 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिलाधिकारी ने परीक्षा में लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। परीक्षा दो पालियों में होगी और सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी।

    59 केंद्रों पर 12 को होगी प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सम्मिलित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा व सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा लखनऊ में 59 केंद्रों पर 12 अक्टूबर को कराई जाएगी। इसमें 27,456 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

    जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों, सह केंद्र व्यवस्थापकों, नोडल अधिकारियों व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक कर परीक्षा में लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया।

    लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी विशाख जी. ने बताया कि परीक्षा दो पाली में कराई जाएगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी।

    परीक्षा के लिए 59 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 59 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस सुरक्षा में प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों को चेक कर लिया जाए।

    केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन आदि जमा कराने की व्यवस्था कराई जाए। बैठक में आयोग के उप सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति ज्योति गौतम, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार उपस्थित रहे।

