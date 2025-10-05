Bahraich News: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या के आरोप में पांच पर दर्ज हुआ मुकदमा
बहराइच के श्रीनगर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका की मां ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका का विवाह छह माह पूर्व हुआ था।
संवाद सूत्र, पुरैनाबाजार (बहराइच)। इलाके के श्रीनगर गांव निवासी नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर बेटी की ससुराल पहुंची मां ने दहेज के लिए गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पयागपुर इलाके के ग्राम पंचायत गुरुचाही के मजरा पकड़ियापुरवा निवासी ममता देवी ने विशेश्वरगंज थाने में तहरीर देकर कहा है कि उसने अपनी बेटी 22 वर्षीय पुष्पा का विवाह छह माह पूर्व श्रीनगर गांव निवासी राम बाबू मौर्या के साथ की थी।
विवाह के बाद से ही ससुरालीजन दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। शनिवार रात को दहेज के लिए बेटी की पिटाई की। इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी।
आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार पांडेय ने बताया कि विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।
ममता की तहरीर पर पति राम बाबू, ससुर जय प्रकाश, सास, ननद अन्नी व आरती के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।
यह भी पढ़ें- पार्क में नाबालिग लड़की के पास ऐसा क्या कर रहे थे युवक? पुलिस ने देखते ही कर लिया गिरफ्तार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।