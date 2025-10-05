Bahraich News: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या के आरोप में पांच पर दर्ज हुआ मुकदमा

बहराइच के श्रीनगर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका की मां ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका का विवाह छह माह पूर्व हुआ था।

